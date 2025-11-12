पुणे

Three Language Policy : त्रिभाषा धोरण निश्चिती समिती उद्या पुण्यात; विभागनिहाय भेटी देऊन विविध घटकांशी साधणार संवाद

Dr. Jadhav Committee for Three-Language Policy : राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती विविध घटकांशी संवाद साधण्यासाठी गुरुवारी (१३ नोव्हेंबर) पुणे दौऱ्यावर असून, विधानभवन येथे जनसंवाद आयोजित करण्यात आला आहे.
पुणे : राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेली समिती विभागनिहाय भेटी देऊन विविध घटकांशी संवाद साधत आहे. ही समिती गुरुवारी (ता. १३) पुणे दौऱ्यावर असून समितीचा जनसंवाद विधानभवन येथे सकाळी १० वाजता आयोजित केला आहे. यात संबंधित क्षेत्रातील अधिकाधिक घटकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे यांनी केले आहे.

