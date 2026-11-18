पुणे : टिंबर मार्केटमधील सुमारे 20 - 25 दुकानांना पहाटे 2 च्या सुमारास भीषण आग लागली. यात काही घरांचेही नुकसान झाले. या आगीत लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही. टिंबर मार्केटमध्ये गेल्या 8 वर्षांतील आगीची ही तिसरी घटना आहे. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.आगीची तीव्रता एवढी मोठी होती की ती आटोक्यात आणण्यासाठी सुमारे चार तासाहून अधिक वेळ लागला. टिंबर मार्केट मधील विजयवल्लभ शाळेजवळील दुकानांना प्रामुख्याने आग लागली. तसेच बाजूला असलेल्या वस्तीतील काही घरांनाही आगीची झळ पोचली..अग्निशमन दलाकडून 25 बंब घटनास्थळी पाठविण्यात आले होते. तसेच जवळच्या नाल्यातील पाणीही मोटार लावून अग्निशामन दलाने बाहेर काढून आग आटोक्यात आणण्यासाठी वापरले. अनेक खाजगी टँकरही बोलवण्यात आले होते. आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे जवानांचे प्रयत्न सुरू आहेत.. आगीत किती दुकाने जळाली, याचा तपास सुरू आहे. दोन गटातील युवकांच्या भांडणातून जाळपोळीच्या घटनेमुळे ही आग भडकली आहे का याबाबत पोलीस आणि अग्निशामक दल तपास करीत आहेत..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...- एकूण 50 - 60 दुकानांना आग - 30 बंब 150 जवान घटनास्थळावर- महापौर मंजुषा नागपूर आणि महापालिका पदाधिकाऱ्यांची टिंबर मार्केटला भेट- आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात अग्निशमन दलाला यश, परंतु आग अजून धुमसत आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.