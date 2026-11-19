घोरपडी: रात्रीच्या गाढ झोपेत असताना अचानक कानावर पडलेली ‘आग लागली’ची आरोळी, क्षणार्धात घराभोवती आवळला गेलेला आगीच्या ज्वाळांचा विळखा आणि जीव वाचविण्यासाठी अंगावरच्या कपड्यानिशी घराबाहेर पडलेली कुटुंबे... भवानी पेठेतील टिंबर मार्केटमध्ये लागलेल्या आगीत केवळ दुकानेच जळाली नाहीत, तर अनेक कष्टकरी कुटुंबांचे संसार आणि उद्याची स्वप्नेही क्षणार्धात राख केली..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.या परिसरात दुकानाच्या वरच्या मजल्यावर आशा पवार यांचे चार दीर-जावा, मुले आणि सासू असा परिवार राहतो. आगीची चाहूल लागताच सर्वांनी कसेबसे बाहेर पडून प्राण वाचवले; मात्र दिवाळीसाठी घेतलेले नवे कपडे, .धान्य, दागिने आणि महत्त्वाची कागदपत्रे आगीत भस्मसात झाली. ‘आता अंगावरच्या कपड्यांशिवाय काहीच उरले नाही, एवढ्या मोठ्या कुटुंबाचा गाडा पुन्हा कसा चालवायचा?’ या चिंतेने पवार कुटुंबाच्या डोळ्यांतून अश्रू तरळले..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...आयुष्यभराची पुंजी जळून खाकअशीच हृदयद्रावक अवस्था मुस्कान इद्रिसी यांची झाली आहे. आगीने घराला वेढा घातल्याने त्यांना मोबाइलही घेता आला नाही. या दुर्घटनेत त्यांची ६० हजार रुपयांची रोकड, तीन तोळे सोने आणि आयुष्यभराची पुंजी जळून खाक झाली. जीव वाचला खरा, पण पुन्हा शून्यातून सुरुवात कशी करायची, हा प्रश्न या सर्व पीडित कुटुंबांसमोर उभा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.