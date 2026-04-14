Pune Encroachmen: पुण्यातील अतिक्रमणे काढण्यासाठी ५० अभियंते; खडकवासला ते फुरसुंगीदरम्यान कालव्याची वाट होणार मोकळी, सीमा भिंत बांधण्याचा निर्णय!

पुणे: खडकवासला धरण ते फुरसुंगीपर्यंत कालव्यादरम्यानच्या जमिनींवर झालेली अतिक्रमणे काढण्यासाठी जलसंपदा विभागाने हाती घेतलेली मोहीम आणखी तीव्र करण्यात येणार आहे. कालव्याच्या प्रत्येक पाच किलोमीटरसाठी चार अभियंते अशा अतिरिक्त ५० अभियंत्यांची या मोहिमेसाठी नेमणूक केली आहे. कालवा परिसरातील झोपडपट्ट्यांची अतिक्रमणे काढल्यानंतर पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी त्या ठिकाणी सीमा भिंत बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे..खडकवासला धरण परिसरात वाढत्या अतिक्रमणांबाबत तक्रारी आल्यानंतर जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गंभीर दखल घेत ही अतिक्रमणे तातडीने काढावीत असे आदेश दिले होते. त्यानुसार गेल्या महिन्यांपासून अतिक्रमण काढण्याची मोहीम विभागाने हाती घेतली होती. गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची बैठक झाली. त्यामध्येही विखे यांनी अतिक्रमण मोहिमेचा आढावा घेतला..अतिक्रमणांच्या पाहणीसाठी ड्रोन सर्व्हे केला होता. अतिक्रमणांमध्ये रिसॉर्ट, हॉटेल तसेच घरांचाही समावेश असल्याचे दिसून आले. धरण परिसरातील ९० टक्के अतिक्रमणे काढली आहेत. कालवा परिसरातील झोपडपट्ट्यांची अतिक्रमणे २५ हेक्टरवर आहेत. यापैकी पाच हेक्टर क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त केले आहे.- पृथ्वीराज फाळके, अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग..योजना आणि फायदा...अतिक्रमण काढल्यानंतर सीमा भिंत बांधणारपुन्हा अतिक्रमण होऊ नये यासाठी कडक उपाययोजनाकालवा मोकळा झाल्यास पाणीपुरवठा सुरळीत होणारपरिसरातील पर्यावरण सुधारणारबेकायदेशीर बांधकामांवर नियंत्रण.