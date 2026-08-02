Pune Airport: पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी! दुबई आणि बँकॉकसाठी थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू; मुंबईला जाण्याची गरज नाही

पुणे: आखाती देशात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे व इंधनाच्या दरात वाढ झाल्याने काही विमान कंपन्यांनी पुण्याहून बँकॉक व दुबईसाठी सेवा स्थगित केली होती. आता ती सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुण्याहून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची मोठी सोय झाली आहे. पर्यटकांना, प्रवाशांना आता दुबई व बँकॉकला जाण्यासाठी अन्य विमानतळांवर जाण्याची आवश्यकता नाही. यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. .Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...पर्यटन आणि व्यावसायिक क्षेत्राला चालनापुणे आणि पिंपरी- चिंचवड परिसरात विस्तारलेले आयटी क्षेत्र, वाढते उद्योग आणि व्यावसायिक उलाढालींमुळे दुबईसारख्या जागतिक व्यापार केंद्राशी थेट कनेक्टिव्हिटी असणे पुण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मध्यंतरी या फेऱ्या स्थगित असल्याने पुणेकरांना आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी मुंबई विमानतळाचा पर्याय निवडावा लागत होता. .यात प्रवासाचा वेळ आणि खर्च दोन्ही वाढत होते. आता दुबईची फेरी पूर्ववत झाल्याने कॉर्पोरेट प्रवाशांचा मार्ग सुकर झाला आहे. दुसरीकडे, बँकॉक हे पर्यटकांचे अत्यंत आवडते ठिकाण असल्याने, आगामी सुट्ट्यांच्या हंगामात या थेट सेवेला मोठा प्रतिसाद मिळेल. या उड्डाणांमुळे पुणेकरांचे मुंबई विमानतळावरील अवलंबित्व काही अंशी कमी होणार असून, विमानतळाच्या महसुलातही भर पडणार आहे..आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांचे वेळापत्रक१. एअर इंडिया एक्स्प्रेस (पुणे ते बँकॉक)एअर इंडिया एक्स्प्रेसची पुणे- बँकॉक ही विमानसेवा १ ऑगस्ट २०२६ पासून पुन्हा सुरू झाली असून, ती प्रवाशांसाठी दररोज उपलब्ध असेल.पुणे ते बँकॉक (विमान क्र. आयएक्स २४२) : हे विमान पुण्याहून सकाळी ७ वाजून १५ मिनिटांनी उड्डाण करेल.बँकॉक ते पुणे (विमान क्र. आयएक्स २४१) : हे परतीचे विमान सायंकाळी ५ वाजून ३० मिनिटांनी पुण्यात दाखल होईल..Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान.२. इंडिगो (पुणे ते दुबई)इंडिगो एअरलाईन्सची पुणे- दुबई विमानसेवा २ ऑगस्ट २०२६ पासून दररोज सुरू होत आहे.पुणे ते दुबई (विमान क्र. ६इ १४८३) : हे विमान पुण्याहून मध्यरात्री १२ वाजून २५ मिनिटांनी झेप घेईल.दुबई ते पुणे (विमान क्र. ६इ १४८४) : हे परतीचे विमान दुसऱ्या दिवशी रात्री १० वाजून २५ मिनिटांनी पुणे विमानतळावर उतरेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.