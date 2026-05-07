Pune Traffic: पुण्यात वाहतूक कोंडीवर ‘पाताल लोक’ उपाय; ५६ किमी भुयारी रस्त्यांचे जाळे उभारणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांचा महत्त्वाकांक्षी प्लॅन!

पुणे : शहर वाहतूक कोंडीमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाताल लोक प्रकल्पांतर्गत ५६ किलोमीटरचे पाच बोगदे तयार केले जाणार आहेत. त्यासाठी महापालिका स्वतंत्र ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ (एसपीव्ही) कंपनी स्थापन करणार असून, प्राथमिक अहवाल आठ दिवसांत राज्य सरकारला सादर केला जाईल..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .विधानसभा निवडणुकीवेळी फडणवीस यांनी शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी भूमिगत रस्ते तयार करण्याची घोषणा केली होती. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) मुंबईत अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. या बैठकीत फडणवीस यांनी भूमिगत रस्ते तयार करण्यासाठी ‘एसपीव्ही’ स्थापन करण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घ्यावा, अशा सूचना दिल्या होत्या. .येरवडा ते कात्रजदरम्यान भुयारी मार्गासाठी अहवाल तयार करण्याचे काम यापूर्वी ‘पीएमआरडीए’कडे सोपविले होते. मात्र, आराखडा परिपूर्ण नसल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महापालिका प्रशासनास ‘पीएमआरडीए’ने केलेल्या भुयारी मार्गाच्या प्राथमिक आराखड्यानुसार पुढील अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत..महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम म्हणाले, ‘‘येरवड्यातील शास्त्रीनगर ते कोंढवा येथील खडीमशीन चौक, सिंहगड रस्त्यावरील पु. ल. देशपांडे उद्यान ते औंध मार्गे जगताप डेअरी चौक, खडकी ते शास्त्रीनगर चौक, सिंहगड रस्त्यावरील पु. ल. देशपांडे उद्यान ते शंकरशेठ रस्त्यावरील सेव्हन लव्हज् चौक आणि बाणेर पाषाण असे भुयारी मार्गाचे जाळे महापालिकेच्या माध्यमातून उभारले जाणार आहेत.’’.Document Registration: मुद्रांक शुल्क विभागाचा नवा निर्णय; राज्यात ६० खासगी दस्तनोंदणी केंद्रे सुरू होणार, प्रक्रिया आता खासगी हातात! .३४ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय सल्लागार नेमला जाईल. प्रकल्प मोठा असल्याने तो ‘पीपीपी’ तत्त्वावर राबविण्याचा विचार असून, प्रस्तावित ‘एसपीव्ही’मध्ये महापालिका आयुक्तांसह जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त आणि वाहतूक तज्ज्ञांचा समावेश असेल. ‘पीएमआरडीए’च्या प्राथमिक आराखड्यानुसार महापालिका आता पुढील अंमलबजावणी करणार आहे.- नवलकिशोर राम, महापालिका आयुक्त, पुणे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.