Nitin Gadkari: पुण्यात पुढील दोन वर्षांत ६० हजार कोटींचे प्रकल्प; नितीन गडकरींची मोठी घोषणा, वाहतूक कोंडी सुटणार!

पुणे : ‘‘पुण्यात पुढील दोन वर्षांत तब्बल ६० हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहेत. यात, पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर हे अंतर दोन तासांत पार करणाऱ्या रस्त्यासह ‘मुंबई-पुणे’ नवीन एक्स्प्रेस वे अशा विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे. पुणे-सातारा, पुणे- सोलापूर अशा महामार्गांचे प्रकल्प देखील आहेत. या प्रकल्पांसाठी नावीन्यपूर्ण वित्तीय मॉडेलचा वापर केला जात आहे,’’ अशी माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठातर्फे आयोजित ‘फेस्टिव्हल ऑफ थिंकर्स’ कार्यक्रमात गडकरी बोलत होते. यावेळी ‘सिंबायोसिस’च्या प्रधान संचालक डॉ. विद्या येरवडेकर, कुलगुरू डॉ. रामकृष्णन रमण, वैद्यकीय व आरोग्य विज्ञान विद्याशाखेचे प्रोव्होस्ट डॉ. राजीव येरवडेकर आदी उपस्थित होते..गडकरी म्हणाले, ‘‘मला हे सांगण्याची सुद्धा गरज नाही, पण पुण्यात यावेसे वाटत नाही. एवढं वायू प्रदूषण, एवढी वाहतूक कोंडी! जो उठतो तो पुण्यात येतो. किती लोकांनी यायचं? स्वाभाविकपणे पुणे हा एक ‘हाउसफुल्ल शो’ झाला आहे.’’ गडकरी म्हणाले, ‘‘ही समस्या सोडवण्यासाठी येत्या एक-दोन वर्षांत पुण्यात ६० हजार कोटी रुपयांचे महामार्ग प्रकल्प सुरू केले जाणार आहेत. यामध्ये सात हजार ५१५ कोटी रुपयांचा पुणे ते शिरूर, पाच हजार २६५ कोटी रुपयांचा हडपसर ते यवत, चार हजार कोटी रुपयांचा तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर, १५ हजार कोटी रुपयांचा पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर द्रुतगती मार्ग आणि आठ हजार कोटी रुपयांचा खेड ते नाशिक फाटा या मार्गांचा समावेश आहे. खेड ते नाशिक फाटा या आठ हजार कोटी रुपयांच्या मार्गाची निविदा नुकतीच अंतिम केली. रावेत ते नऱ्हे सहा हजार कोटी रुपये, पुणे ते सातारा सहा हजार कोटी रुपये, पुणे ते सोलापूर आठ हजार कोटी या प्रकल्पांचा समावेश आहे.’’.पुण्यातील चांदणी चौक उड्डाणपूल/जंक्शन हे आपलेच काम असल्याचे गडकरी यांनी मान्य केले. ते म्हणाले,‘‘मी महाराष्ट्रात मंत्री असताना ‘वेस्टर्ली बायपास’ बांधला होता. आज तुम्हाला जो त्रास सहन करावा लागत आहे, ती माझीच चूक आहे. पुणे एवढ्या वेगाने वाढेल, असा मी कधी विचारच केला नव्हता. केवळ आजच्या गरजांवर लक्ष केंद्रित न करता २५ ते ५० वर्षांच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन केले पाहिजे.’’.Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.मी मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे बनविला. त्यावर एकही खड्डा नाही. अजून हा रस्ता चांगला आहे. ‘मिसिंग लिंक’बाबत माझ्या वेळेस वन विभागाने परवानगी दिली नव्हती. त्यामुळे मिसिंग लिंक रस्ता मी बनवू शकलो नाही. आता राज्य सरकारने ‘मिसिंग लिंक’ रस्ता बनवला आणि त्यावर दरड पडली, तर मला सोशल मीडियावर टार्गेट केलं जात होतं. तो महाराष्ट्र सरकारने बनवला आहे.-नितीन गडकरी, केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.