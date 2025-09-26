पुणे

Pune Traffic : सिग्नल होणार 'स्मार्ट' पुण्यात ११०० कोटींचा आयटीएमएस प्रकल्प

Pune Updates : पुण्यात वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन ५०० सिग्नल जंक्शनवर एआयवर आधारित ‘इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम’ लागू करण्याचा ११०० कोटींचा प्रकल्प पुणे पोलिसांकडून राबविण्यात येणार आहे.
अनिल सावळे : सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहरातील वाढत्या वाहनसंख्येमुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्‍न गंभीर होत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांकडून शहरातील सुमारे ५०० सिग्नल जंक्शनवर ‘एआय’ तंत्रज्ञानावर आधारित ‘इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (आयटीएमएस) उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ११०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, तीन महिन्यांत अंमलबजावणी सुरू होईल. त्यामुळे पुणेकरांना वाहतूक कोंडीतून दिलासा मिळणार आहे.

