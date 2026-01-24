पुणे : महापालिकेकडून महापौर, उपमहापौर निवड व पहिल्या सभेसाठीची तांत्रिक तयारी सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या नगरसचिव विभागाकडून विभागीय आयुक्तांना शुक्रवारी (ता. २३) पत्र पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या प्रारंभी महापौर, उपमहापौर निवड व नवनिर्वाचित नगरसेवकांची पहिली सभा होऊन पुण्याला नवीन महापौर मिळण्याची शक्यता आहे..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .महापालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर महापौर पदासाठीचे आरक्षण गुरुवारी (ता. २२) काढण्यात आले. महापौरपद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे. त्यानुसार सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आलेल्या भाजपकडून महापौरपदासाठी इच्छुक महिलांची नावे पुढे येऊ लागली आहेत. दरम्यान, महापौरांचे नाव निश्चित करण्याबाबत भाजपमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे, तर दुसरीकडे नगर सचिव कार्यालयामार्फत महापौर, उपमहापौर निवड प्रक्रिया, नवनिर्वाचित सदस्यांची पहिली बैठक घेण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठविण्यात आले आहे..विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून लवकरच महापालिकेच्या पहिल्या सभेची तारीख व पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबतची माहिती कळविली जाण्याची शक्यता आहे. २६ जानेवारीनंतर इच्छुक सदस्यांकडून नगर सचिव कार्यालयास नामनिर्देशनपत्र सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. त्यानंतर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात नवनिर्वाचित सदस्यांची बैठक घेऊन महापौर, उपमहापौर यांची निवड प्रक्रिया राबविली जाऊ शकते, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले..प्रशासनाची तारेवरची कसरतमहापालिका प्रशासनाला महापौर, उपमहापौर पदासाठीचे नामनिर्देशन पत्र घेणे, आलेल्या अर्जांची पीठासीन अधिकाऱ्यांकडून अर्जाची वैध, अवैधता तपासणे, त्यानंतर पहिल्या सभेची तयारी, त्यासाठी कार्यक्रम पत्रिका तयार करून नियोजन करणे, नवनिर्वाचित सदस्यांना पत्र पाठविणे, त्यांच्या कुटुंबीयांना पासेस देणे अशा कामांसाठी किमान १५ दिवसांची आवश्यकता भासते. त्यामुळे कमी कालावधीत प्रक्रिया राबविताना प्रशासनास तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे..Solapur Airport: सोलापूरहून इंदौरला बुधवारपासून विमानसेवा; वनस्टॉप विमानसेवा, मुंबईला जाणारे विमान हेच पुढे इंदौरला जाणार!.सुसूत्रतेसाठी राज्य सरकारचा प्रयत्नआतापर्यंत प्रत्येक महापालिकेची निवडणूक वेगवेगळ्या वर्षी होत असे. मात्र यंदा राज्यात पहिल्यांदाच २९ महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर होऊन निकालही एकाच दिवशी लागले. सर्व महापालिकांचे सभागृह एकाच दिवशी अस्तित्वात आले, तर महापालिकेच्या पुढील पंचवार्षिक निवडणुकीची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल, या उद्देशाने नगर विकास विभागाने मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांचे महापौर, उपमहापौर निवड, पहिल्या सभेसाठी एकत्रित कार्यक्रम जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकांच्या कारभारामध्ये सुसूत्रता येण्यास मदत होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.