पुणे : महापालिकेकडून महापौर, उपमहापौर निवड व पहिल्या सभेसाठीची तांत्रिक तयारी सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या नगरसचिव विभागाकडून विभागीय आयुक्तांना शुक्रवारी (ता. २३) पत्र पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या प्रारंभी महापौर, उपमहापौर निवड व नवनिर्वाचित नगरसेवकांची पहिली सभा होऊन पुण्याला नवीन महापौर मिळण्याची शक्‍यता आहे.

