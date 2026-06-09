पुणे

Pune Water Supply: पुण्यात सोमवारपासून दिवसाआड पाणी; महापौरांच्या बैठकीत निर्णय, घटत्या पाणीसाठ्यामुळे पाऊल

Pune water crisis due to low reservoir levels: खडकवासला धरणातील घटता साठा, कमी पावसाचा अंदाज आणि पुढील तीन महिन्यांच्या पाणी नियोजनाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात सोमवारपासून एक दिवसाआड पाणीपुरवठा; वॉशिंग सेंटर, जलतरण तलाव, बांधकामांवर निर्बंध
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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: खडकवासला धरण प्रकल्पातील पाणीसाठा वेगाने कमी होत असल्याने पुणे महापालिकेने सोमवारपासून (ता. १५) शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

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