Pune News : शहरातील सायकल मार्गांची दुरवस्था; जानेवारीत होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी दुरुस्तीची मागणी

Pune Grand Challenge : पुण्यात २०२६ मध्ये होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर सायकल मार्गांची झालेली दुर्दशा आणि अतिक्रमणामुळे सायकलस्वार हैराण झाले आहेत.
कोथरूड : ‘टूर डी फ्रान्स’ या सर्वाधिक लोकप्रिय सायकल स्पर्धेच्या धर्तीवर जिल्हा प्रशासन आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या वतीने जानेवारी २०२६ मध्ये पुणे शहरात ‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर’ या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. पुणेकर व सायकलप्रेमींसाठी ही अभिमानाची बाब असली तरी शहरातील सायकल मार्गांचा गैरवापर आणि त्यामुळे झालेली त्यांची दुरवस्था ही बाब अत्यंत लाजिरवाणी असल्याने सर्व सायकल मार्ग वापरण्यायोग्य करावे, अशी मागणी सायकल प्रेमींनी केली आहे.

