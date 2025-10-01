Pune News : शहरातील सायकल मार्गांची दुरवस्था; जानेवारीत होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी दुरुस्तीची मागणी

कोथरूड : ‘टूर डी फ्रान्स’ या सर्वाधिक लोकप्रिय सायकल स्पर्धेच्या धर्तीवर जिल्हा प्रशासन आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या वतीने जानेवारी २०२६ मध्ये पुणे शहरात ‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर’ या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. पुणेकर व सायकलप्रेमींसाठी ही अभिमानाची बाब असली तरी शहरातील सायकल मार्गांचा गैरवापर आणि त्यामुळे झालेली त्यांची दुरवस्था ही बाब अत्यंत लाजिरवाणी असल्याने सर्व सायकल मार्ग वापरण्यायोग्य करावे, अशी मागणी सायकल प्रेमींनी केली आहे..‘सायकल स्वारांसाठी स्वर्ग’, ‘सायकलींचे शहर’ अशी पुण्याची नव्याने ओळख निर्माण करण्याच्या घोषणा अनेकदा झाल्या. मात्र, त्यासाठी नियोजनबद्ध काम झालेच नाही. रस्त्यांच्या कडेला सायकल मार्ग तयार तर केले, मात्र यामुळे रस्त्यांची रुंदी कमी झाली आणि आता अतिक्रमणांमुळे त्या मार्गांचे अस्तित्वच राहिले नाही.पुणे ‘सायकल फ्रेंडली’ शहर बनवण्यासाठी २०१६ मध्ये पुणे सायकल योजना तयार केली होती. त्यानुसार शहरातील सातारा रस्ता, विमाननगर, बाणेर, सकाळनगर, मॉडेल कॉलनी, भांडारकर रस्ता, प्रभात रस्ता, नामदार गोपाळकृष्ण गोखले रस्ता आदी भागांत महापालिकेने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरीकरण मिशन अंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करत शहरात हे सायकल मार्ग बनविले. मात्र आता हडपसर आणि नगर रस्त्यावरील हे मार्ग काढून टाकल्याने कोट्यवधींचा खर्च पाण्यात गेला आहे..यंग सिनियर्स ग्रुपचे सदस्य व बावधन येथील रहिवासी अविनाश मेढेकर (वय ७०) म्हणाले की, मी रोज सायकलिंग करतो. परिसरात सायकल मार्ग आहे पण ते वापरता येत नाहीत. आपल्याकडे पदपथाशेजारी हे मार्ग बनवितात. पण त्यावर इतरही अनेक गोष्टी उभारल्या जातात. राजरोसपणे अतिक्रमण देखील होते. त्यामुळे आम्ही रस्त्यावरून सायकल चालवतो. पण तेही धोकादायक झाले आहे. सायकल मार्ग स्वतंत्र असायला हवा. परदेशातील सायकल मार्ग मी पाहिले आहे. ते सायकलस्वारांसाठी सुरक्षित असतात. येथील मार्गावर जीव मुठीत घेऊन सायकल चालवावी लागते.मार्ग वापरण्यायोग्य करावेत‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर’ या स्पर्धेचा जवळपास ७५ किलोमीटरचा मार्ग पुणे शहरातून जाणार आहे. या स्पर्धेच्या तयारीसाठी महापालिकेने रस्त्यांचे डांबरीकरण, चेंबर दुरुस्ती, पदपथ दुरुस्ती तसेच अतिक्रमण हटविण्यासाठी तब्बल १४५.७५ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर केला आहे. यामध्ये थोडी भर घालून सर्व सायकल मार्ग वापरण्या योग्य करावेत, अशी मागणी चेंज इंडिया फाउंडेशनने केली आहे..Pune News : जमीन मोजणीचा तिढा आता सुटणार; भूमी अभिलेखकडून महापालिका, ‘पीएमआरडीए’साठी कार्यपद्धती निश्चित.सायकल मार्ग स्वच्छ व सुरक्षित असायला हवेत. सेनापती बापट रस्त्यावर रस्त्याला लागून केलेला सायकल मार्ग चांगला आहे. पण त्यावर वाहने लावलेली असतात. पुण्याला चांगल्या सायकल ट्रॅकची आवश्यकता आहे.- राहुल खांडेकर, सदस्य, साम्राज्य सायकलिंग ग्रुपनादुरुस्त सायकल मार्ग दुरुस्त करण्यात येतील. त्यावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर बैठक घेऊन कारवाईचे नियोजन केले आहे. ज्या सायकल मार्गावर अधिकृत पथारीवाले आहेत, त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येईल. मार्गावरून पोलार्डचे अंतर वाढवले, तर दुचाकीस्वार त्याचा वापर करतात. यासंदर्भातही उपाय करण्याचा विचार करत आहोत.- शैलेश वाघोलीकर, उपअभियंता, पथ विभाग.सायकलस्वारांच्या अडचणीसायकल ट्रॅकवरील अडथळ्यांमधून सायकल चालवता येत नाहीट्रॅकवर झाडे, विद्युत खांब व त्यांचे बॉक्स, पाण्याचे वॉल्व्ह, अनधिकृत पार्किंग, अतिक्रमणे व बस थांब्यांचे अडथळे आहेत.वाहतूक कोंडीच्या काळात दुचाकीस्वार सर्रास ट्रॅकचा वापर करतात.सायकल ट्रॅक कधी सिमेंटचा, तर कधी पेव्हींग ब्लॉकचा बनवला जातो. त्याबाबत एक निश्चित धोरण नाही.हे ट्रॅक सलग नसल्याने मुख्य रस्त्याचा वापर करावा लागतो.मुख्य रस्त्याचा वापर करावा लागत असल्याने वारंवार अपघाताचा धोका संभवतो. अनेकदा किरकोळ अपघातही होतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.