पुणे

Pune News : पुण्यात लता मंगेशकर पुरस्कार सोहळा उद्या

पुण्यात ‘लता मंगेशकर पुरस्कार सोहळा’ आणि ‘सुनो सजना’ या विशेष स्वरमैफिलीचे आयोजन.
lata mangeshkar

lata mangeshkar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - माय होम इंडिया आणि एमआयटी विश्वशांती विद्यापीठाच्या ‘स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्‌स’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘लता मंगेशकर पुरस्कार सोहळा’ आणि ‘सुनो सजना’ या विशेष स्वरमैफिलीचे आयोजन रविवारी (ता. २१) करण्यात आले.

Loading content, please wait...
pune
award
lata mangeshkar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com