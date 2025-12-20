Pune News : पुण्यात लता मंगेशकर पुरस्कार सोहळा उद्या

पुणे - माय होम इंडिया आणि एमआयटी विश्वशांती विद्यापीठाच्या ‘स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘लता मंगेशकर पुरस्कार सोहळा’ आणि ‘सुनो सजना’ या विशेष स्वरमैफिलीचे आयोजन रविवारी (ता. २१) करण्यात आले..कोथरूड येथील एमआयटी विश्वशांती विद्यापीठाच्या स्वामी विवेकानंद सभागृहात सायंकाळी ५ वाजता हा कार्यक्रम होणार असल्याची माहिती ‘माय होम इंडिया’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय थिटे यांनी दिली..लता मंगेशकर पुरस्कारांतर्गत भारतीय संगीत क्षेत्रात मौलिक, दीर्घकालीन आणि प्रेरणादायी योगदान देणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करण्यात येणार आहे. यावर्षी डॉ. मृदुला दाढे, डॉ. शंतनू गोखले, विजय केळकर, जीवन धर्माधिकारी आणि श्रीकांत शिर्के यांची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली. पुरस्कार वितरण सोहळ्याला ‘गप्पाष्टक’कार डॉ. संजय उपाध्ये, आदिनाथ मंगेशकर उपस्थित राहणार आहेत..या वेळी ‘सुनो सजना’ विशेष स्वरमैफिलीत लता मंगेशकर यांच्या लोकप्रिय गीतांचे सादरीकरण होईल. कार्यक्रमासाठी विनामूल्य प्रवेश आहे; मात्र प्रवेशिका आवश्यक आहेत. प्रवेशिका सकाळी ९ ते रात्री ९ या वेळेत गोविंद स्मृती, १२१७, सदाशिव पेठ, भावे हायस्कूल शेजारी येथे उपलब्ध आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.