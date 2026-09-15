Pune Ganeshotsav : पुण्यात यंदा प्रथमच ‘राज्य सांस्कृतिक महोत्सव’; शनिवारवाड्यावर ढोल-ताशा, काव्य आणि लोककलेचा त्रिवेणी संगम

पुणे - सार्वजनिक गणेशोत्सवाला राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र राज्य महोत्सव’ म्हणून घोषित केल्यानिमित्त यंदा पुण्यात प्रथमच राज्य सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवांतर्गत बुधवार (ता. १६) ते शुक्रवार (ता. १८) या तीन दिवसांत शनिवारवाडा येथे विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे..महोत्सवाचे संयोजक आमदार हेमंत रासने यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. पुण्याच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाची परंपरा, सांस्कृतिक वैभव आणि लोककलेचा वारसा राज्यभर पोहोचविण्याच्या उद्देशाने राज्याच्या सांस्कृतिक संचालनालयातर्फे या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. अभिनेते-दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांच्या हस्ते महोत्सवाचे उद्घाटन होणार आहे..महोत्सवांतर्गत बुधवारी (ता. १६) सायंकाळी ६ ते रात्री ९.३० या वेळेत पारंपरिक ढोल-ताशा पथकांचा ‘नादविष्कार’ सादर केला जाणार आहे. गुरुवारी (ता. १७) सायंकाळी ६ ते रात्री ९.३० या वेळेत ‘अक्षर अक्षर तुझेच आहे’ या विशेष काव्य सादरीकरणाचे आयोजन करण्यात आले आहे. शुक्रवारी (ता. १८) सायंकाळी ‘फोक लोक’ हा महाराष्ट्राच्या लोककलेवर आधारित कार्यक्रम सादर होणार आहे..‘शनिवारवाड्याच्या ऐतिहासिक वास्तूत तीन दिवस विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून पुण्याचे आणि महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैभव अनुभवता येणार आहे. पुणेकरांनी आणि गणेशभक्तांनी या महोत्सवाला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे’, असे आवाहन रासने यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.