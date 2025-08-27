pune city dust
Pune News : पुणे शहरात धूळ कमी करण्यासाठी लावावे लागणार सेन्सर

पुणे शहरात अनेक ठिकाणी बांधकाम सुरु आहेत. त्याठिकाणी निर्माण होणाऱ्या धुळीमुळे हवा प्रदूषण वाढत आहे.
पुणे - पुणे शहरात अनेक ठिकाणी बांधकाम सुरु आहेत. त्याठिकाणी निर्माण होणाऱ्या धुळीमुळे हवा प्रदूषण वाढत आहे. हे प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी सेन्सर आधारित वायू गुणवत्ता तपासणी प्रणाली उभारावी अशी सूचना महापालिकेतर्फे करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकल्प परिसरात होणाऱ्या प्रदूषणाची पातळी ‘रिअल टाइम’मध्ये समजणार असून आवश्यक ते नियंत्रण त्वरित साधता येईल.

