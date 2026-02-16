Pune Drone Cluster: पुण्यात ड्रोन अन् खाद्यप्रक्रिया क्लस्टर; राज्यातील पहिलाच उपक्रम, भोसरी, हडपसरमध्ये सुरू होणार प्रकल्प!

-सनील गाडेकरपुणे :औद्योगिक क्षेत्राला नवे बळ देणारे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुण्यात साकारण्यात येत आहेत. ड्रोन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्यातील पहिला ड्रोन आणि खाद्यप्रक्रिया उद्योगासाठी अद्ययावत सामाईक सुविधा केंद्र (क्लस्टर) उभारण्यासाठी ‘मराठा चेंबर ॲाफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रिकल्चर’ (एमसीसीआयए)ने पुढाकार घेतला आहे..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.ड्रोन आणि खाद्यप्रक्रिया या दोन्ही क्लस्टरमुळे पहिल्या टप्प्यात सुमारे २०० सूक्ष्म, लघु उद्योजकांना थेट फायदा होऊ शकतो. त्या दोन्ही क्षेत्रातील उद्योगांना आणि त्यांच्या पुरवठा साखळीतील पूरक उद्योगांना चाचणी सुविधा, संशोधन आणि विकास आणि प्रारूप आराखडा आणि बाजारपेठेत विक्रीपूर्वी सुरुवातीचे उत्पादन आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध होईल. त्यामुळे ड्रोन आणि खाद्यप्रक्रिया उद्योग क्षेत्रामध्ये पहिले पाऊल टाकण्याची उमेद उद्योजकांना मिळेल आणि याद्वारे रोजगारनिर्मितीलाही हातभार लागणार आहे. .दोन्ही क्लस्टरचे अहवाल तयार करून ते राज्य शासनाच्या उद्योग खात्याकडे मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर केंद्र शासनाच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाची अंतिम मंजुरी, निधी वितरण, प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या यंत्रसामग्रीसाठी निविदाप्रक्रिया, सॅाफ्टवेअर, कामकाजासाठी मनुष्यबळ आणि आवश्यक त्या मार्गदर्शनासाठी तज्ज्ञांची निवड असे टप्पे पूर्ण करत यात अंतिम मंजुरी मिळेल..मार्च २०२७ अखेरपर्यंत सुरू होणारएमएसएसई-सीडीपी योजनेंतर्गत १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पाच्या खर्चातील बहुतांश वाटा (सुमारे ९५ टक्के) केंद्र आणि राज्य शासनाकडून वितरित होणार आहे. साधारणपणे ३० कोटी रुपयांपर्यंतच्या या प्रकल्पात राज्य आणि केंद्र शासनाचा एकत्रित वाटा कमीत कमी ७० टक्के असू शकतो. मार्च २०२७ अखेरपर्यंत हे दोन्ही क्लस्टर कार्यान्वित होणार आहे..ड्रोन क्लस्टरमध्ये नेमके काय होणार?ड्रोन क्लस्टरमध्ये ड्रोन आणि त्याच्या सुट्या भागांसाठी आवश्यक असे आरेखन (डिझाईन), संशोधन, चाचणी आणि संबंधित तंत्रज्ञानाशी निगडित उद्योगांना एकाच ठिकाणी सुविधा उपलब्ध होतील. ‘एमसीसीआयए’च्या पिंपरी औद्योगिक वसाहतीमधील शाखेत यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. संरक्षण, कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन, सर्वेक्षण आणि वाहतूक ड्रोनचा वाढता वापर लक्षात घेता या क्लस्टरमुळे राज्यातील ड्रोन क्षेत्रातील उद्योगांना चालना मिळणार आहे..अशी आहे संकल्पनाहडपसर येथील मराठा चेंबरच्या कार्यालयात साकारण्यात येणारे हे केंद्र कृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी एकात्मिक सुविधा केंद्र असेल. गुणवत्ता तपासणी आणि निर्यातीसाठी प्राथमिक चाचणी आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सूक्ष्म व लघुउद्योग आणि स्टार्टअप्स यांना या क्लस्टरचा थेट फायदा होणार आहे..‘सीईटीपी’ होणार स्थलांतरितभोसरीत औद्योगिक वसाहतींमधील अनेक सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांमधून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्यावर एकाच ठिकाणी सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (सीईटीपी) प्रस्तावित होते. मात्र, त्यासाठीचे सर्वेक्षण झाल्यावर ती जागा अपुरी पडेल हे संबंधित यंत्रणांना लक्षात आले. त्यामुळे हे केंद्र अन्यत्र स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड भोसरी परिसरातील उद्योगांना अधिक परिणामकारक सेवा आणि सामाईक सुविधा देण्यासाठी ‘एमसीसीआयए’ने महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडे त्या जागेची मागणी केली आहे..सूक्ष्म आणि लघुउद्योजकांची भविष्यकालीन गरज ओळखून ड्रोन आणि खाद्यप्रक्रिया तंत्रज्ञान क्लस्टर हे प्रकल्प साकारले जातील. यामध्ये सुरुवातीला १२-१५ उद्योजक प्रवर्तक असतात, भांडवलाची गरज काही प्रमाणात पुरविण्यासाठी आणि तांत्रिक मार्गदर्शन यासाठी मोठ्या कंपन्या सहभागी असतात. तर १००-२०० उद्योग त्या सुविधांचा पहिल्या टप्प्यात वापर करतात..या प्रस्तावांसाठीची कागदपत्रे लवकरच पूर्ण करून लवकरच महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग खात्याकडे प्रस्ताव सादर करू. मार्च २०२७पर्यंत दोन्ही प्रकल्प पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे.- प्रशांत गिरबने, महासंचालक, एमसीसीआयए.सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...महत्त्वाचे काय?किती उद्योजकांना होणार फायदा? ःपहिल्या टप्प्यात सुमारे २००प्रकल्पात राज्य आणि केंद्र शासनाचा एकत्रित वाटा ः३० कोटी प्रकल्पात दोघांचा ७० टक्के वाटाक्लस्टर कधी सुरू होणार ः मार्च २०२७किती उद्योजक वापर करू शकतील ःपहिल्या टप्प्यात १००-२००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.