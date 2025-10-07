पुणे

Pune Weather: ढग हटले, ऊन वाढले! पुणेकरांना उन्हाच्या चटक्याची चाहूल, पुढील सहा दिवस उष्णतेचा तडाखा

IMD Pune: पुणेकरांना आता उन्हाच्या चटक्याची जाणीव होऊ लागली असून, पुढील पाच ते सहा दिवस अशीच उष्ण स्थिती कायम राहणार असल्याचा अंदाज आयएमडीने वर्तविला आहे. मॉन्सून वाऱ्यांची तीव्रता कमी झाल्याने आकाश निरभ्र झाले असून तापमानात टप्प्याटप्प्याने वाढ होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून शहरात ढगाळ वातावरण आणि पावसाची विश्रांती अनुभवणाऱ्या पुणेकरांना आता उन्हाच्या चटक्याची जाणीव होऊ लागली आहे, तर पुढील पाच ते सहा दिवस अशीच स्थिती कायम राहण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.

