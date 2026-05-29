Pune Liquor Tragedy: विषारी दारू प्रकरणात फडणवीसांचे कठोर आदेश; 'सरदारजी'चा नवा अँगल समोर, पुण्यात ४ ठिकाणी झाली होती दारूची सप्लाय

पुणे : पुण्यात विकल्या गेलेल्या विषारी दारूने अनेक निरपराधांच्या जीवांना कवटाळले आहे. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ माजली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची स्वतः दखल घेतली असून, त्यांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तांना तातडीने कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. "कोणाचीही गय करू नका, कठोर कारवाई करा," असे स्पष्ट आदेश देत मुख्यमंत्र्यांनी या घटनेला 'हत्या' असे संबोधले आहे..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ही केवळ अपघाताची घटना नाही तर हत्या आहे. ज्यांनी ही विषारी दारू बनवली, त्यांच्या मागे कोण आहे याचा पूर्ण तपास होत आहे. आणखी काही जणांना अटक होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात अनेक कठोर कलमे लावण्यात येणार आहेत..पुणे विषारी दारू प्रकरणात दोन सख्ख्या भावांचा मृत्यू! चिमुरडी म्हणाली, 'आमचे पप्पा कधी येणार? दोन्ही जावांनी फोडला हंबरडा .१४ मृत्यू, आठ जण ताब्यातहडपसर परिसरात पाच जणांचा मृत्यू झाला असून, पिंपरी-चिंचवडमध्ये नऊ जणांचा जीव गेला आहे. आतापर्यंत एकूण १४ लोक या विषारी दारूचे बळी ठरले आहेत. पोलिसांनी आठ जणांना अटक केली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने काल माहिती मिळताच कारवाई सुरू केली..मुख्य आरोपी योगेश वानखेडे ताब्यातया प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार योगेश वानखेडे याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. त्याने मुंबईहून इथेनॉल आणून त्यात मिसळून विषारी दारू तयार केल्याची माहिती समोर आली आहे. इथेनॉल आणण्यासाठी कोणतीही परवानगी नव्हती. बनवलेली दारू त्याने दापोडी, हडपसर आणि चतुर्श्रुंगी परिसरातील चार विक्रेत्यांना पुरवली होती..घरातूनच चालत होती दारू विक्रीपोलिसांनी रात्री उशिरा आरोपी कर्नलसिंग विरका (सरदारजी), त्याची पत्नी इंदरजित विरका आणि मुलगा गुरुचरण उर्फ विक्की विरका यांना ताब्यात घेतले. हे घर दारूचा अड्डा नव्हता, तर घरातूनच विक्री केली जात होती. या कुटुंबियांनी चार विक्रेत्यांना दारू पुरवल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे..स्थानिकांचा पोलिसांवर गंभीर आरोपस्थानिक रहिवाशी संतापले आहेत. त्यांचा आरोप आहे की, पोलिसांना या दारू विक्रीबद्दल सर्व माहिती होती, तरीही त्यांनी वेळीच कारवाई केली नाही. या घटनेमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये संताप आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक कुटुंबे आपल्या प्रियजनांच्या मृत्यूने खचून गेली आहेत.राज्य उत्पादन शुल्क विभागानेही या प्रकरणात स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले आहेत. पोलिस आणि उत्पादन शुल्क विभाग एकत्रितपणे तपास करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या कठोर आदेशामुळे आता या प्रकरणात लवकरच सर्व दोषींना शिक्षा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..Pune Deaths Case: पुण्यात 13 मृत्यूंचं गूढ उलगडलं! घरातच चालत होता 'मृत्यूचा कारखाना', मुख्य आरोपीसह 6 जण जेरबंद.