विषारी दारूने मृत्यूआधी दृष्टी अधू झाली, तोंडाला फेस आला; आतापर्यंत २१ मृत्यू, २२ अधिकाऱ्यांचे निलंबन

पुण्यात विषारी दारुमुळे दोन दिवसात २१ जणांचा मृत्यू झाला आहे. सुरुवातीला सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर आता दोन दिवसात मृतांच्या आकड्यात वाढ झालीय. या प्रकरणी आतापर्यंत १० जणांना अटक झाली असून पोलीस आणि उत्पादन शुल्कच्या अधिकाऱ्यांसह एकूण २३ जणांवर निलंबनाची कारवाई झालीय. Pune Toxic Liquor Tragedy Claims 21 Lives Officials Suspended.पुण्यात 7 पिंपरी चिंचवड मध्ये 14 आणि उरुळी कांचनमध्ये एकाचा मृत्यू झाला आहे. विषारी दारु पिऊन पुण्यातील हडपसरमधील पांढरेवाडीत आणखी दोघांचा मृत्यू झाल्यानं पुण्यातील मृत्युंची संख्या सात तर पिंपरी चिंचवडला १४ वर पोहोचलीय. तर एकूण बळींची संख्या २१ इतकी झाली आहे..वरातीमागून घोडे! पुण्यात विषारी दारूने २२ बळीनंतर जाग, उत्पादन शुल्कच्या १३ अधिकाऱ्यांवर कारवाई.दृष्टी अधू झाली, तोंडाला फेस आलाविषारी दारुने उमेश अवचर नावाच्या ३२ वर्षीय रिक्षा चालकाचा मृत्यू झाला. मृत्यूआधी त्याची दृष्टी अधू बनली होती. त्याचबरोफर मळमळणे आणि हायपर टेन्शनचा त्रास होऊन तोंडातुन फेस आल्यानंतर मृत्यू झालाय. मृत्युच्या आधी दोन दिवसांपुर्वी त्याने दारु प्यायली होती..विशेष म्हणजे राधेश्याम प्रजापतीने उरळी कांचनमधील ज्या परिसरात दारु तयार केली होती त्याच भागातील दारु गुत्त्यावर उमेश अवचरने दारु प्यायली होती. त्यामुळे विषारी दारुमुळे होणाऱ्या मृत्यूचे लोण पिंपिरी - चिंचवड आणि पुणे या दोन शहरांपाठोपाठ उरळी कांचनमधे पोहचल्याचं पहायला मिळतंय..२२ जणांचे निलंबनविषारी दारू प्रकरणात आतापर्यंत जवळपास २२ जणांचे निलंबन झाले आहे. यात पुणे पोलीस दलातील ३ अधिकारी, पिंपरी चिंचवड पोलीस दलातील ६ आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील १३ जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलीय. निलंबित झालेल्यांमध्ये निरीक्षक, उपनिरीक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे..इकोसिस्टिम नष्ट करू - मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विषारी दारू मृत्यू प्रकरण हे एक प्रकारे हत्याच असल्याचं म्हटलंय. या घटनेत अतिशय कठोर कलमे लावली जात आहेत. या प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढू आणि अशा प्रकरणांची इकोसिस्टिम नष्ट करण्यात येईल असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले..सीआयडीकडे तपासविषारी दारू मृत्यू प्रकरणाची गंभीर दखल पोलीस महासंचालकांनी घेतलीय. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे वर्ग करण्यात आलाय. स्थानिक पोलिसांकडून सर्व कागदपत्रे, पंचनामे आणि तपासाचा अहलात ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.