पुणे

विषारी दारूने मृत्यूआधी दृष्टी अधू झाली, तोंडाला फेस आला; आतापर्यंत २१ मृत्यू, २२ अधिकाऱ्यांचे निलंबन

Pune toxic liquor case पुण्यात विषारी दारू प्रकरणात आतापर्यंत २१ जणांचा मृत्यू झाला आहे. इतक्या जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर सरकारला जाग आली असून २२ जणांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
सूरज यादव
Updated on

पुण्यात विषारी दारुमुळे दोन दिवसात २१ जणांचा मृत्यू झाला आहे. सुरुवातीला सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर आता दोन दिवसात मृतांच्या आकड्यात वाढ झालीय. या प्रकरणी आतापर्यंत १० जणांना अटक झाली असून पोलीस आणि उत्पादन शुल्कच्या अधिकाऱ्यांसह एकूण २३ जणांवर निलंबनाची कारवाई झालीय. Pune Toxic Liquor Tragedy Claims 21 Lives Officials Suspended

