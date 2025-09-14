पुणे

Pune Traffic : कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी २२० कोटींचे वर्गीकरण, स्थायी समितीच्या बैठकीत निर्णय

Katraj Kondhwa : कात्रज-कोंढवा रस्ता आठ वर्षांनंतरही अर्धवट; जागा न मिळाल्याने प्रकल्प रखडला असून, आता PMC ने २७० कोटींचा निधी मंजूर करून रोख रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Pune Traffic

Pune Traffic

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे वर्गीकरण गेल्या आठ वर्षांपासून रखडले आहे. प्राधान्याने करण्यात येणाऱ्या ५० मीटर रस्ता रुंदीकरणासाठी भूसंपादन होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने २७० कोटी रुपये उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातील २२० कोटी रुपये हे वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून दिले आहेत. स्थायी समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी हा निर्णय घेण्यात आला.

Loading content, please wait...
pune tourism
Pune airport closure
Katraj-Kondhwa road widening
Land acquisition funding
Pune Ganesh Visarjan Traffic Changes
Pune police planning failure
Pune pothole complaints

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com