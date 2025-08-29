पुणे

Pune Traffic : साईनगरमध्ये रस्त्याच्या खोदाईमुळे नागरिक त्रस्त; दोन महिन्यांपासून विविध कामांसाठी खोदकाम सुरू

Katraj Road Issue : सुखसागरनगर ते अप्पर डेपो रस्ता गेल्या सहा महिन्यांपासून खोदकामामुळे उध्वस्त असून नागरिक वाहतूक कोंडी, खड्डे आणि धोकादायक रस्त्यांमुळे त्रस्त झाले आहेत.
Pune Traffic
Pune TrafficSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कात्रज : सुखसागरनगरकडून अप्पर डेपोकडे जाणाऱ्या रस्त्याची अवस्था बिकट झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून या रस्त्याचे अक्षरशः हाल झाले आहेत. अप्पर श्रमिक चौकातील नवीन पाण्याच्या टाकीला २४X७ अंतर्गत पाईप जोडण्याचे काम जानेवारी महिन्यापासून सुरू आहे. हे काम अत्यंत संथ गतीने करण्यात आले. त्या कामासाठी रस्ता खोदल्यानंतर ड्रेनेज विभागाने मलनिसःरण वाहिनी टाकण्याचे काम सुरु केले. दोन्ही विभागाकडून संथ गतीने काम करण्यात आल्याने मागील काही दिवसांपासून खोदकाम करुन ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

Loading content, please wait...
pune
katraj
Traffic
construction site

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com