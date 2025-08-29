Pune Traffic : साईनगरमध्ये रस्त्याच्या खोदाईमुळे नागरिक त्रस्त; दोन महिन्यांपासून विविध कामांसाठी खोदकाम सुरू

कात्रज : सुखसागरनगरकडून अप्पर डेपोकडे जाणाऱ्या रस्त्याची अवस्था बिकट झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून या रस्त्याचे अक्षरशः हाल झाले आहेत. अप्पर श्रमिक चौकातील नवीन पाण्याच्या टाकीला २४X७ अंतर्गत पाईप जोडण्याचे काम जानेवारी महिन्यापासून सुरू आहे. हे काम अत्यंत संथ गतीने करण्यात आले. त्या कामासाठी रस्ता खोदल्यानंतर ड्रेनेज विभागाने मलनिसःरण वाहिनी टाकण्याचे काम सुरु केले. दोन्ही विभागाकडून संथ गतीने काम करण्यात आल्याने मागील काही दिवसांपासून खोदकाम करुन ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे..अरुंद रस्ता असलेल्या चामुंडा स्वीट्स परिसरात रस्ता व्यवस्थित करण्यात न आल्याने आणि अनेकदा रस्ता कोणतीही पूर्वसूचना न देता बंद करण्यात येत असल्याने नागरिकांमध्ये संताप आहे. कामादरम्यान अनेकवेळा पाण्याची पाईपलाईन फुटल्याने हजारो लिटर पाणी वाया गेले आहे. पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेज लाईनच्या कामामुळे रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले असून, त्यात काही दिवसांपूर्वी एका महिलेला पडून गंभीर दुखापत झाली. याशिवाय सततची खोदाई आणि अर्धवट कामामुळे या मार्गावरील वाहतूक व्यवस्थाही कोलमडली आहे. सकाळ-संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळी येथे प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे..कामाची संथ गती, ठिकठिकाणी खोदलेले रस्ते, खड्ड्यात साचलेले पाणी आणि निर्माण झालेला धोकादायक रस्ता यामुळे नागरिकांच्या मनात संतापाची भावना वाढली आहे. हे काम नेमके किती दिवस सुरू राहणार? आणि रस्ता कधी सुरळीत होणार? असा थेट सवाल नागरिक करत आहेत. महापालिका प्रशासनाकडून कोणतेही नियोजन किंवा देखरेख नसल्याचे या कामातून प्रकर्षाने दिसून येत आहे..एकच काम अनेकवेळा महापालिका करते. त्यात ऐन पावसाळ्यात विकासकामाच्या नावाखाली खोदाई करुन आम्हा स्थानिक नागरिकांना वेठीस धरण्याचे काम प्रशासनाने केले आहे. कामाला गती देऊन प्रशासनाने यातून आमची सुटका करावी अन्यथा आम्ही प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करणार आहोत. -नितीन जामगे, स्थानिक नागरिक.पाणीपुरवठा विभागाकडून खोदकाम झाल्यानंतर ड्रेनेज विभागाने याठिकाणी काम सुरु केले आहे. त्यांचेही काम आता अंतिम टप्प्यात असून दोन्ही विभागाच्या समन्वयाने हा रस्ता दुरुस्त करुन देण्यात येणार आहे. - सतिष शिंदे, शाखा अभियंता, २४x७ पाणीपुरवठा योजना, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.