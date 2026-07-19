Pune Traffic: पुणेकरांनो लक्ष द्या! आज भगवान जगन्नाथ रथयात्रा; दुपारी 1 ते रात्री 7.30 पर्यंत शहरातील वाहतुकीत मोठे बदल

पुणे : शहरात इस्कॉन मंदिराच्यावतीने रविवारी (ता. १९) भगवान जगन्नाथ रथयात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या दरम्यान शहरातील मध्य भागात रविवारी दुपारी एक ते रात्री साडेसातपर्यंत वाहतूक मार्गावर बदल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी दिली. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.असा असेल रथयात्रेचा मार्गही रथयात्रा स. प. महाविद्यालय येथून सुरू होईल. त्यानंतर ती लोकमान्य टिळक रस्त्याने पूरम चौक, डावीकडे वळून बाजीराव रस्त्याने शनिपार चौक, नगरकर तालीम चौक, शगुन चौक, रमणबाग चौक, ओंकारेश्वर मंदिर, बालगंधर्व, जंगली महाराज रस्त्याने खंडोजी बाबा चौक, अलका टॉकीज चौक आणि पुन्हा टिळक रस्त्याने स. प. महाविद्यालय येथे समाप्त होईल..वाहनचालकांसाठी पर्यायी मार्गटिळक रस्ता : रथयात्रा सुरू झाल्यावर अलका चौकाकडून टिळक रस्त्याने स्वारगेटकडे जाणाऱ्या वाहनांनी अलका चौक- लालबहादूर शास्त्री रस्ता- सेनादत्त चौक -मांगीरबाबा चौक मार्गे जावे. पूरम चौकाकडून टिळक रस्त्याने डेक्कनकडे जाणाऱ्या चालकांनी बाजीराव रस्त्याने इच्छित स्थळी जावे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.बाजीराव रस्ता : रथयात्रा बाजीराव रस्त्यावर असताना पूरम चौकाकडून शिवाजीनगरकडे जाणाऱ्या वाहनांनी पूरम चौक-टिळक रस्त्याने सरळ अलका चौक मार्गे पुढे जावे.लक्ष्मी रस्ता : रथयात्रा लक्ष्मी रस्त्यावर असताना बेलबाग चौकाकडून टिळक चौकाकडे जाणाऱ्या वाहनांनी सेवासदन चौक- अप्पा बळवंत चौक- शनिवारवाडा मार्गे प्रवास करावा.शगुन चौक ते ओंकारेश्वर पूल : रथयात्रा या भागात असताना चालकांनी नदीपात्र रस्ता तसेच लक्ष्मी रस्त्याचा वापर करावा. नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा अवलंब करून पोलिस प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन वाहतूक शाखेकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.