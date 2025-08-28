Pune Traffic Alert : अथर्वशीर्ष पठणासाठी पुण्यात वाहतुकीत बदल; गुरुवारी पहाटेपासून नवे नियोजन

पुणे : पुण्याच्या मध्य भागात गुरुवारी पहाटे वाहतुकीत बदल करण्यात येणार आहेत. गुरुवारी (ता. २८) पहाटे पाचनंतर अथर्वशीर्ष पठण कार्यक्रम संपेपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज रस्ता, अप्पा बळवंत चौक ते हुतात्मा चौक (बुधवार चौक), लक्ष्मी रस्ता परिसरात वाहतुकीत बदल करण्यात येणार आहेत. .श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टकडून ऋषिपंचमीनिमित्त गुरुवारी पहाटे अथर्वशीर्ष पठण कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराज रस्ता (जिजामाता चौक ते रामेश्वर चौक), अप्पा बळवंत चौक ते हुतात्मा चौक (बुधवार चौक), लक्ष्मी रस्ता परिसरातील विजय मारुती चौक ते बेलबाग चौकदरम्यानची वाहतूक बंद ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी दिली..छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्यावरील जिजामाता चौकातून स्वारगेटकडे जाणाऱ्या वाहनांनी गणेश रस्ता, फडके हौद चौक, देवजीबाबा मंदिर चौकातून उजवीकडे वळून महाराणा प्रतापसिंह रस्ता, हमजेखान चौक, गोविंद हलवाई चौकातून उजवीकडे वळून मंडईतील गोटीराम भैया चौकातून स्वारगेटकडे जावे. अप्पा बळवंत चौकातून बुधवार चौकाकडे जाण्यास बंदी घातली आहे..वाहनचालकांनी अप्पा बळवंत चौक मार्गे बाजीराव रस्ता, फुटका बुरूज चौक, शनिवारवाडा, छत्रपती शिवाजी महाराज रस्ता, जिजामाता चौक मार्गे इच्छित स्थळी जावे. लक्ष्मी रस्त्यावरील विजय मारुती चौक ते सोन्या मारुती चौकदरम्यानची वाहतूक आवश्यकतेनुसार वळविण्यात येणार आहे. वाहनचालकांनी सोन्या मारुती चौकातून बोहरी आळी, मिर्झा गालिब चौक मार्गे, नेहरू चौक, गोटीराम भैया चौक मार्गे इच्छितस्थळी जावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.