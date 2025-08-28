पुणे

Pune Traffic Alert : अथर्वशीर्ष पठणासाठी पुण्यात वाहतुकीत बदल; गुरुवारी पहाटेपासून नवे नियोजन

२८ ऑगस्ट रोजी ऋषिपंचमी निमित्त होणाऱ्या अथर्वशीर्ष पठण कार्यक्रमामुळे पुण्यात पहाटेपासून लक्ष्मी रस्ता, अप्पा बळवंत चौक, शिवाजी रस्त्यावर वाहतूक वळवण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुण्याच्या मध्य भागात गुरुवारी पहाटे वाहतुकीत बदल करण्यात येणार आहेत. गुरुवारी (ता. २८) पहाटे पाचनंतर अथर्वशीर्ष पठण कार्यक्रम संपेपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज रस्ता, अप्पा बळवंत चौक ते हुतात्मा चौक (बुधवार चौक), लक्ष्मी रस्ता परिसरात वाहतुकीत बदल करण्यात येणार आहेत.

