पुण्यात वाहतुकीत मोठे बदल, अनेक रस्ते बंद; पर्यायी मार्ग कोणते? खरेदीला गेल्यावर पार्किंग कुठे करायचं? वाचा सविस्तर अपडेट्स

गणपती मूर्ती खरेदी आणि प्रतिष्ठापनेसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेता पुणे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत आजपासून ३ दिवसांसाठी मोठे बदल करण्यात आले आहेत. १२, १३ आणि १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ६ ते रात्री १२ वाजेपर्यंत हे बदल लागू राहणार आहेत. शिवाजी रोडवरील गाडगीळ पुतळा चौक ते गोटीराम भैय्या चौक हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद राहणार आहे. याशिवाय सिंहगड रोडवर सावरकर पुतळा चौक ते समाधान भेळ सेंटर या मार्गावर पार्किंगला मनाई करण्यात आली आहे. केशवनगर-मुंढवा परिसरात काही मार्गांवर जड वाहनांना प्रवेश बंद करण्यात आला आहे. गणपती मूर्ती खरेदीसाठी काही ठिकाणी विशेष पार्किंग व्यवस्था करण्यात आली आहे..गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात नागरिकांची आणि वाहनांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. गणपती मूर्ती खरेदीसाठी नागरिक मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडत असल्याने प्रमुख बाजारपेठा आणि रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी होऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांनी शक्यतो सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा, वाहतूक पोलिसांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे आणि प्रतिबंधित ठिकाणी वाहने पार्क करू नयेत, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे. वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार मार्गांमध्ये बदल करण्यात येणार असल्याने वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा..मुंबई गोवा मार्गावर अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी, वाहनांच्या ८ ते ९ किमी रांगा; प्रवाशी संतप्त.1.शिवाजी रोडगाडगीळ पुतळा चौक ते गोटीराम भैय्या चौक वाहतुकीसाठी बंद असणार आहे.पर्यायी मार्ग :गाडगीळ पुतळा चौक, संताजी घोरपडे पथ, कुंभारवेस चौक, शाहीर अमर शेख चौकशिवाजीनगरकडून स्वारगेटकडे जाणारी वाहने स.गो. बर्वे चौक, जंगली महाराज रोड, खंडोजीबाबा चौक, टिळक चौकझाशी राणी चौक - खुडे चौक डेंगळे जाणारी वाहने पूल मार्गे कुंभारवेसकडेमंगला सिनेमा लेन - कुंभारवेस , प्रिमीयर गॅरेज चौक- शिवाजीपुल चौक -गाडगीळ पुतळा चौक - कुंभारवेस चौक.2. सिंहगड रोडसावरकर पुतळा चौक ते समाधान भेळ सेंटर या मार्गावर दोन्ही बाजूंची वाहतूक सुरू राहील. मात्र या मार्गावर पार्किंग करण्यास मनाई आहे.पार्किंग व्यवस्था :मित्रमंडळ चौक ते पाटील प्लाझाजमनालाल बजाज पुतळा ते पुरम चौक- रस्त्याच्या डाव्या बाजूसनिलायम ब्रिज ते सिंहगड रोड जंक्शन.3. केशवनगर, मुंढवाशिवाजी महाराज चौक, केशवनगर मांजरीकडे जाणारी वाहने मांजरी रोडने न जाता गायरान वस्ती रोड- विहान सोसा रोड - मांजरी रोड मार्गे जातील.खराडी ब्रिजकडून येणारी वाहने रेणुका माता मंदिर - विहान सोसा रोड - शिवाजी महाराज चौक - रेणुका माता मंदिरप्रवेश बंदमुंढवा चौक-शिवाजी चौक ते कल्याणी बंगला रोड तसेच शिवाजी चौक ते झेड कॉर्नर, केशवनगर परिसरात जड वाहनांना प्रवेश बंद..गणपती मूर्ती खरेदीसाठी पार्किंग व्यवस्थान्या. रानडे पथ - कामगार पुतळा चौक ते शिवाजी पुतळावीर संताजी घोरपडे पथ - म.न.पा. बिलभरणा केंद्र ते गाडगीळ पुतळा चौकटिळक पूल ते भिडे पूल - नदीपात्रातील रस्तामंडई येथील मिनर्व्ह व आर्यन पार्किंग तळशाहू चौक (फडगेट चौकी चौक) ते राष्ट्रभूषण चौक फक्त रस्त्याच्या डाव्या बाजूस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.