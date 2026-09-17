Pune Traffic: पुण्यात वाहतूक कोंडीवर मोठा प्रकल्प; एचसीएमटीआर आणि इनर रिंग रोडसाठी ३,७२२ कोटींच्या भूसंपादनाला मंजुरी

पुणे: शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्रस्तावित उच्च क्षमता द्रुतगती मार्गासाठी (एचसीएमटीआर) तब्बल दोन हजार ६३४ कोटी रुपयांच्या भूसंपादनाच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तर, अंतर्गत वर्तुळाकार मार्गाच्या (इनर रिंग रोड) महापालिका हद्दीतील भूसंपादनासाठी एक हजार ८८ कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मान्यता दिली आहे. त्यामुळे संबंधित प्रकल्पासाठी तब्बल तीन हजार ७२२ कोटी रुपयांचे दायित्व महापालिकेवर आले आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.महापालिकेकडून ‘एचसीएमटीआर’ व इनर रिंग रोडच्या भूसंपादनासाठी स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव सादर केले होते. या प्रस्तावांना मान्यता दिल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीनंतर दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ जुलै रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत ‘एचसीएमटीआर’ तसेच ‘इनर रिंग रोड’ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला वेग देण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते. त्यानुसार, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम व जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या बैठकीत भूसंपादनाचे प्रस्ताव ३१ ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार महापालिकेने ‘एचसीएमटीआर’साठीचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केले आहेत..दरम्यान, या जमिनीचे संपादन नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम १२६ नुसार करण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. त्यासाठी भूसंपादनाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यापूर्वी स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यानुसार, स्थायी समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली, असे भिमाले यांनी सांगितले..असा आहे ‘एचसीएमटीआर’ प्रकल्प‘एचसीएमटीआर’ प्रकल्पासाठी बोपोडी, औंध, भांबुर्डा, एरंडवणा, कोथरूड, हिंगणे, पर्वती, वानवडी, हडपसर, मुंढवा, वडगावशेरी, लोहगाव, येरवडा आणि धानोरी या भागांतील जमीन संपादित करावी लागणार आहे. या क्षेत्रासाठी अंदाजे दोन हजार ६३४ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई अपेक्षित आहे. संबंधित प्रकल्पासाठी १५ गावांमधील सुमारे चार लाख ९८ हजार ३९० चौरस मीटर जमीन ताब्यात घ्यावी लागणार आहे..Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी.असा आहे ‘इनर रिंग रोड’ प्रकल्प‘इनर रिंग रोड’साठी वडाची वाडी, पिसोळी, येवलेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, आंबेगाव खुर्द आणि जांभूळवाडी या गावांतील जमीन संपादित करावी लागणार आहे. यात सुमारे सात लाख २३ हजार १७६ चौरस मीटर भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यासाठी एक हजार ८८ कोटी ५० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.