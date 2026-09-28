Pune Traffic: अंगारकी संकष्टीत दगडूशेठ गणपती दर्शनासाठी गर्दी; पुणे मध्यवर्ती भागातील वाहतुकीत तात्पुरते बदल

पुणे : अंगारकी संकष्टी चतुर्थीनिमित्त श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात दर्शनासाठी होणारी भाविकांची गर्दी लक्षात घेऊन मंगळवारी (ता. २९) शहरातील मध्यवर्ती भागातील वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यात आले आहेत. सकाळी सहा वाजल्यापासून गर्दी ओसरेपर्यंत हे बदल लागू राहतील, अशी माहिती वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी दिली. अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना या नियमांतून वगळण्यात आले आहे. .प्रमुख वाहतूक बदल पुरम चौकातून बाजीराव रस्त्याने शिवाजीनगरकडे जाणारी वाहने लोकमान्य टिळक रस्ता, टिळक (अलका टॉकीज) चौक आणि नामदार गोपाळकृष्ण गोखले (फर्ग्युसन) रस्त्यावरून वळवली आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्यावरून स्वारगेटला जाणारी वाहने स. गो. बर्वे चौक, जंगली महाराज रस्ता, खंडोजीबाबा चौकमार्गे टिळक रस्त्याने जातील. अप्पा बळवंत चौकातून बुधवार चौकाकडे जाणारी वाहतूक बंद करून बाजीराव रस्त्याने सरळ सोडली जाईल. .स.गो. बर्वे चौकातून महापालिकेकडे जाणाऱ्या पीएमपी बसेस झाशी राणी चौकातून डावीकडे जातील. गणेश रस्त्यावरील वाहतूक दारूवाला पुलाकडे गाडगीळ पुतळा, कुंभार वेस, पवळे चौक आणि नरपतगिरी चौकमार्गे वळविण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.