Pune News: पुणेकरांनो, लक्ष द्या! पुणे-सातारा रस्त्यावरील वाहतुकीत बदल; भुयारी मेट्रोच्या कामामुळे सोमवारपासून बदल लागू

पुणे : स्वारगेट ते कात्रजदरम्यान भुयारी मेट्रो मार्गाच्या कामामुळे मार्केटयार्ड आणि पुणे-सातारा रस्ता परिसरातील वाहतूक व्यवस्थेत प्रायोगिक तत्त्वावर बदल करण्यात आले आहेत. या भागात वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी हे बदल सोमवारपासून (ता. १९) पुढील आदेशापर्यंत लागू राहतील, अशी माहिती वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी दिली..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.अप्पर बिबवेवाडीकडून येणारी वाहने :चंद्रलोक चौक मार्गे पुष्पमंगल चौकात येणाऱ्या वाहनांना स्वारगेट तसेच मार्केटयार्ड/उत्सव हॉटेलकडे उजवीकडे वळण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. यावाहनांनी डावीकडे वळून तनिष्क शोरूमसमोरील अरणेश्वर बसस्थानकावरून 'यू-टर्न' घेऊन स्वारगेटच्या दिशेने जावे..पुष्पमंगल चौकातून जाणारी वाहनेःपुष्पमंगल चौकाकडून मार्केटयार्ड किंवा उत्सव हॉटेल चौकात उजवीकडे वळण्यास मनाई करण्यात आली आहे. वाहनचालकांनी पुढे जाऊन आदिनाथ सोसायटीजवळून 'यू-टर्न' घेऊन इच्छित स्थळी जावे..उत्सव हॉटेल चौकाकडून स्वारगेट :मार्केटयार्ड/उत्सव हॉटेल चौकातून स्वारगेटकडे जाणाऱ्या वाहनांना उजवीकडे वळण्यास बंदी असेल. मार्केटयार्डकडून येणाऱ्या वाहनांनी पुष्पमंगल चौक, तनिष्क शोरूम, अरणेश्वर बसस्थानकावरून 'यू-टर्न' घ्यावा किंवा वखार महामंडळ चौक मार्गे इच्छित स्थळी जावे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...सातारा, कात्रजकडे जाणारी वाहतूक :स्वारगेटकडून सातारा रस्त्याने तसेच मार्केटयार्डकडून सातारा, कात्रज आणि बिबवेवाडीकडे जाणारी वाहने वेलनेस मेडिकल आणि भापकर पेट्रोल पंपाच्या बाजूने पुष्पमंगल चौकातून मार्गस्थ होतील. नागरिकांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करून वाहतूक पोलिस व स्वयंसेवकांना सहकार्य करावे, असे आवाहन वाहतूक शाखेकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.