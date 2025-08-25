Pune Ganeshotsav 2025 : पुण्यात गणेश प्रतिष्ठापनेनिमित्त वाहतुकीत बदल, 'हे' रस्ते वाहतुकीस राहणार बंद; पर्यायी मार्गांविषयी जाणून घ्या

Summary२५ ते २७ ऑगस्टदरम्यान पुण्यातील शिवाजी रोड, डेंगळे पूल, सिंहगड रस्ता, केशवनगर, मुंढवा परिसरात वाहतुकीत बदल व काही रस्त्यांवर बंदी राहणार आहे.पीएमपी बससाठी पर्यायी मार्ग देण्यात आले असून, शिवाजीनगर व मनपा बसस्थानकातून जाणाऱ्या बसेसना जंगली महाराज रस्ता व टिळक रस्त्याने वळवले जाईल.गणेशभक्तांसाठी मंडई, शाहू चौक, नदीपात्रातील रस्ते यासह ठराविक ठिकाणी पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..यंदाच्या गणेशोत्सवाला बुधवारी सुरुवात आहे. पुण्यात दरवर्षीप्रमाणे हा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. यादरम्यान गणेश प्रतिष्ठापना व मुर्ती खरेदी निमित्त शहरात गणेश भक्त व मंडळांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसह वाहतुकीची सोय सुरळीत राहावी यासाठी वाहतूक शाखेने विशेष नियोजन केले आहे. त्यानुसार २५ ते २७ ऑगस्ट दरम्यान शहरातील डेंगळे पूल, पेठांचा भाग, सिंहगड रस्ता, केशवनगर, मुंढवा या परिसरातील काही मार्गांवर वाहतूक बदल करण्यात आला आहे..शिवाजी रोडवर गाडगीळ पुतळा चौक ते गोटीराम भैय्या चौक वाहतुकीस बंद असेल. वाहनांना संताजी घोरपडे पथावरून, कुंभारवेस चौक, शाहीर अमर शेख चौक मार्गे वळविण्यात येईल. झाशी राणी चौक ते खुडे चौक, डेंगळे पुल मार्गे कुंभारवाडयाकडे जाणाऱ्या वाहनांनी शिवाजीपुल मार्गे जावे. सिंहगड रस्त्यावर सावरकर पुतळा चौक ते समाधान भेळ सेंटर या मार्गांवर रस्त्यालगत पार्किंग करण्यास मनाई असून पार्किंग व्यवस्था मित्रमंडळ चौक ते पाटील प्लाझा, नीलायम ब्रीज येथे असेल. .काही महत्त्वाचे रस्ते जसे की फडके हौद चौक ते जिजामाता चौक, फुटका बुरूज तसेच अप्पा बळवंत चौक ते बुधवार चौक, मोती चौक त्याचबरोबर मंगला टॉकीज समोरील रस्ता या ठिकाणी सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंदी असेल. केशवनगर, मुंढवा परिसरातही २६ ऑगस्ट रोजी १ दिवस वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, गायत्री माता मंदिर, रेणुका माता मंदिर परिसरातून जाणाऱ्या वाहनांना पर्यायी मार्गाने वळविण्यात येईल..पीएमपी बससाठी हा असेल मार्गशिवाजीनगर बसस्थानकावरून शिवाजीरस्त्याने स्वारगेटला जाणाऱ्या बस या स.गो. बर्वे चौकातून जंगली महाराज रस्ता व टिळक रस्त्याने स्वारगेटला जातील. मनपा बसस्थानकावरून स्वारगेटला जाणाऱ्या बस या जंगली महाराज रस्ता, अलका टॉकीज चौक, टिळक रस्ता, शास्त्री रस्त्याने स्वारगेटला जातील. .या ठिकाणी असेल पार्किंगची व्यवस्था गणेशमूर्ती खरेदीसाठी आलेल्या गणेशभक्तांना विविध ठिकाणी वाहने पार्क करता येतील. – कामगार पुतळा चौक ते शिवाजी पुतळा– संताजी घोरपडे पथ ते गाडगीळ पुतळा– टिळक पूल ते भिडे पूल दरम्यान नदीपात्रातील रस्ता– मंडई येथील मिनव्हा, आयर्न पार्किंग तळ– शाहू चौक ते राष्ट्रभूषण चौक.वाहनचालकांनी अनावश्यक वाहनांचा वापर टाळावा, शक्यतो सार्वजनिक वाहतूक व शेअरिंगचा वापर करावा. तसेच मंडप व विसर्जन मिरवणुकीसाठी येणाऱ्या वाहनांसाठी वेगळी पार्किंग व्यवस्था करण्यात आली असून, सगळ्यांनी नियमांचे पालन करून पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहन शहर वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी केले आहे..FAQs१. पुण्यात कोणते रस्ते गणेश प्रतिष्ठापनेदरम्यान बंद असतील?👉 शिवाजी रोड (गाडगीळ पुतळा चौक ते गोटीराम भैय्या चौक), डेंगळे पूल परिसर, फडके हौद चौक ते जिजामाता चौक, अप्पा बळवंत चौक ते बुधवार चौक, मंगला टॉकीज समोरील रस्ता इत्यादी रस्ते बंद राहतील.२. पीएमपी बसेससाठी कोणते पर्यायी मार्ग दिले आहेत?👉 शिवाजीनगर व मनपा बसस्थानकावरून स्वारगेटला जाणाऱ्या बसेसना जंगली महाराज रस्ता, अलका टॉकीज चौक, टिळक रस्ता व शास्त्री रस्त्याने वळविण्यात आले आहे.३. गणेशमूर्ती खरेदीसाठी आलेल्या नागरिकांनी वाहने कुठे पार्क करावीत?👉 कामगार पुतळा चौक, संताजी घोरपडे पथ, टिळक पूल–भिडे पूल नदीपात्र रस्ता, मंडई येथील पार्किंग तळ, शाहू चौक–राष्ट्रभूषण चौक या ठिकाणी पार्किंगची सोय आहे.४. सिंहगड रस्त्यावर पार्किंगची कोणती बंधने आहेत?👉 सावरकर पुतळा चौक ते समाधान भेळ सेंटर या मार्गांवर रस्त्यालगत पार्किंगला मनाई असून पार्किंगची सोय मित्रमंडळ चौक व नीलायम ब्रीज येथे करण्यात आली आहे.५. वाहतूक बदलांदरम्यान नागरिकांनी कोणती काळजी घ्यावी?👉 अनावश्यक वाहनांचा वापर टाळावा, सार्वजनिक वाहतूक व शेअरिंगचा वापर करावा आणि पोलिसांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.