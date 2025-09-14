पुणे : वाहतूक नियमभंगाच्या सवलतीच्या दंडासाठी आलेल्या वाहनचालकांनी शुक्रवारी (ता. १२) येरवड्यातील वाहतूक शाखा कार्यालयाबाहेर प्रचंड गर्दी केली. सकाळपासूनच नागरिक रांगेत उभे राहिले होते. नागरिकांनी कार्यालयाबाहेर लावलेली रांग थेट विमानतळ रस्त्यापर्यंत पोहोचली होती. मात्र, केवळ ४०० ते ५०० नागरिकांनाच टोकन देण्यात आल्याने अनेकांना दंड भरता आला नाही. यामुळे रांगेत तासन्तास थांबलेल्या वाहनचालकांमध्ये तीव्र नाराजी होती..पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व पुणे शहर वाहतूक विभागातर्फे येरवडा येथील वाहतूक शाखा कार्यालयात तीन दिवसांच्या लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. सवलतीचा लाभ घेत बुधवारी आणि गुरुवारी २५०० नागरिकांनी सुमारे ४५ लाख ८७ हजार रुपयांचा दंड भरला. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल पोलिसांनी वाहनचालकांवर आकारलेल्या ई-चलनाच्या दंडात पन्नास टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळत असल्याने दिवसभर नागरिकांची झुंबड होती. वाहनचालकांचा दंड भरून घेण्यासाठी सुमारे पंचवीस ते तीस काउंटर लावण्यात आले होते. मात्र, गर्दीच्या तुलनेत पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने; तसेच सर्व्हर संथगतीने चालत असल्याने दंड भरण्यास वेळ लागत होता. खासगी प्रवासी कंपन्यांच्या वाहनांवरील मोठ्या रकमेचा प्रलंबित दंड भरण्यासाठी त्यांच्या प्रतिनिधींनीही गर्दी केली होती..पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील म्हणाल्या की, येरवडा येथे आयोजित विशेष लोक अदालतीत वाहनांवरील दंड सवलतींच्या दरात भरण्याच्या उपक्रमाला पुणेकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. मात्र, वाहनचालकांची मोठी गर्दी झाल्याने अनेकांना दंड भरता आला नाही. वर्षातून चारवेळा लोक अदालतीचे आयोजन होते. त्यानुसार १३ डिसेंबरलाही लोक अदालत होणार असून, त्यावेळीही वाहनचालकांना जास्तीत जास्त सवलतीत दंड भरण्याची संधी मिळेल. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील. दंडात्मक ई-चलनाच्या नोटीस आलेल्या नागरिकांना घरबसल्या दंडाचा भरणा करता येणार असून, त्यांना न्यायालयात येण्याची गरज नाही..शहरात सुमारे पावणेदोन लाख वाहनचालकांना दंडात्मक ई-चलन भरण्यासाठी नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. तीन दिवस झालेल्या लोकअदालतीत पन्नास टक्के सवलतीत दंड भरण्यासाठी हजारो वाहनचालकांनी गर्दी केली होती. त्यांच्याकडून दंड भरून घेण्यासाठी २५ ते ३० काउंटर लावण्यात आले होते.- हिम्मत जाधव, उपायुक्त, पुणे शहर वाहतूक विभाग.दंड भरणारे वाहनचालक - ५,१९७दंडाची रक्कम जमा - १,०९,१२,८७३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.