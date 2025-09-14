पुणे

Pune Traffic : सवलतीत दंड भरण्यास नागरिकांची झुंबड, फक्त ४००-५०० जणांनाच टोकन; तासन्‌तास रांगेत थांबलेल्यांची नाराजी

Yerwada Update : पुण्यात वाहतूक दंड सवलतीसाठी नागरिकांनी येरवड्यातील कार्यालयाबाहेर मोठी गर्दी केली; मात्र मर्यादित टोकनमुळे अनेकजण रांगेतच नाराज झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : वाहतूक नियमभंगाच्या सवलतीच्या दंडासाठी आलेल्या वाहनचालकांनी शुक्रवारी (ता. १२) येरवड्यातील वाहतूक शाखा कार्यालयाबाहेर प्रचंड गर्दी केली. सकाळपासूनच नागरिक रांगेत उभे राहिले होते. नागरिकांनी कार्यालयाबाहेर लावलेली रांग थेट विमानतळ रस्त्यापर्यंत पोहोचली होती. मात्र, केवळ ४०० ते ५०० नागरिकांनाच टोकन देण्यात आल्याने अनेकांना दंड भरता आला नाही. यामुळे रांगेत तासन्‌तास थांबलेल्या वाहनचालकांमध्ये तीव्र नाराजी होती.

