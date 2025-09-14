पुणे

Pune Traffic : वाहतूक दंड भरण्यासाठी न्यायाधीशांचे नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन

Traffic Fine Chaos : शिवाजीनगर न्यायालयात दंड सवलतीच्या अदालतीत प्रचंड गर्दी झाल्यानंतर प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांनी स्वतः खाली येत नागरिकांना संयम ठेवण्याचे आणि सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
पुणे : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्रलंबित दंड जास्तीत जास्त सवलतीने भरण्यासाठी आयोजित केलेल्या लोकअदालतीच्या नियोजनाचा शुक्रवारी (ता. १२) फज्जा उडाला होता. त्यानंतर शनिवारी (ता. १३) शिवाजीनगर न्यायालयात दंडाची रक्कम भरण्यासाठी शिवाजीनगर न्यायालयात गर्दी झाली होती. या पार्श्वभूमीवर थेट प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन यांनी कोर्ट हॉलमधून खाली येत नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन केले.

