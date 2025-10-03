Pune Traffic Update : गरवारे पुलावर दुरुस्ती; आज दुपारी तीन तास वाहतूक बंद राहणार

पुणे : गरवारे पुलावर शुक्रवारी (ता. ३) दुपारी महत्त्वाचे दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात येणार असून, या कामाच्या पार्श्वभूमीवर दुपारी १ ते ४ या वेळेत काही प्रमुख मार्गांवरील वाहतूक तात्पुरती बंद करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करून वाहतूक पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहन डेक्कन वाहतूक विभागाकडून करण्यात आले आहे..बंद राहणारे मार्ग आणि पर्यायी व्यवस्था पुढीलप्रमाणे : जंगली महाराज रस्ता- गरवारे ब्रिज- गुडलक चौक या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद राहील.पर्यायी मार्ग : जंगली महाराज रस्त्याने सरळ पुढे जाऊन खंडोजी बाबा चौकातून इच्छित स्थळी जाता येईल.खंडोजी बाबा चौक → फर्ग्युसन महाविद्यालय या मार्गावरही वाहतूक बंद करण्यात येईल..Pune News : गृह सोसायट्यांना मिळणार दसऱ्याची भेट, अडीचशेपेक्षा कमी सभासदसंख्या असल्यास निवडणूक प्रक्रिया ऑनलाइन.पर्यायी मार्ग : खंडोजी बाबा चौकातून डावीकडे वळून प्रभात रस्त्याने पुढील प्रवास करावा.झाशी राणी चौक- जंगली महाराज रस्ता → खंडोजी बाबा चौकया मार्गावरील वाहतूक परिस्थितीनुसार बंद ठेवण्यात येईल.दुरुस्तीचे काम सुरळीत पार पडावे आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन वाहतूक पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.