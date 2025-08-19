Pune Traffic: पुणेकरांचा संयम पणाला! मुसळधार पावसात सिंहगड रोडवर प्रचंड वाहतूक कोंडी

पुणे शहरातील सिंहगड रोड हा नेहमीच वाहतूक कोंडीचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. मंगळवारी झालेल्या मुसळधार पावसाने या समस्येला आणखी तीव्र केले आहे. नव्याने बांधलेल्या उड्डाणपुलाचे लोकार्पण झाले असले तरी, वाहतूक कोंडीचा प्रश्न जैसे थे आहे. विठ्ठलवाडी कमान ते फनटाईम थिएटरपर्यंतच्या या रस्त्यावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून, पुणेकरांचा संयम सुटत चालला आहे..मुसळधार पावसाने वाढवली वाहतुकीची डोकेदुखीमुसळधार पावसाने पुण्यातील अनेक रस्त्यांना नद्यांचे स्वरूप आले. सिंहगड रोडवरील राजाराम पुलापासून ते वडगावपर्यंतच्या नव्या उड्डाणपुलावर वाहनांच्या रांगा लागल्या. या कोंडीमुळे प्रवाशांना अवघ्या चार ते पाच मिनिटांच्या अंतरासाठी अर्धा तासाहून अधिक वेळ लागला. सोशल मीडियावर यासंबंधीचे व्हिडीओ व्हायरल झाले असून, नागरिकांनी प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे..पावसामुळे रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. काही ठिकाणी झाडे पडल्याने आणि पाण्याचा निचरा न झाल्याने वाहतूक ठप्प झाली. विशेषतः सकाळच्या आणि सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळी परिस्थिती आणखी बिकट झाली.नवीन उड्डाणपूलसिंहगड रोडवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी विठ्ठलवाडी ते फनटाईम थिएटरपर्यंतचा उड्डाणपूल बांधण्यात आला. 1 मे 2025 रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते या पुलाचे उद्घाटन झाले. मात्र, उद्घाटनाच्या दुसऱ्याच दिवशी या पुलावर मोठी वाहतूक कोंडी झाल्याचा व्हिडीओ समोर आला. यामुळे प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..पुणे जिल्ह्यात पावासाचा धुमाकूळ; कुठे, काय परिस्थिती?.प्रशासनाच्या उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्हपुण्यातील वाहतूक कोंडी ही केवळ सिंहगड रोडपुरती मर्यादित नाही. शहरातील इतरही अनेक भागांमध्ये, जसे की नगर रोड, सोलापूर रोड, आणि कात्रज बायपास, पावसाळ्यात वाहतूक ठप्प होते. यासाठी पुणे महानगरपालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) यांनी सर्वंकष वाहतूक आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये 312 किलोमीटर लांबीची मेट्रो, 80 किलोमीटरचे बस रॅपिड ट्रान्स्पोर्ट सिस्टीम (बीआरटीएस), आणि 19 नवीन उड्डाणपूल यांचा समावेश आहे..पुणेकरांचा संयम पणालासिंहगड रोडवरील वाहतूक कोंडीमुळे स्थानिक रहिवाशांचा संयम आता संपत चालला आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर आपला रोष व्यक्त केला आहे. “नवीन उड्डाणपूल बांधला, पण कोंडी कायम आहे. प्रशासनाने यावर ठोस उपाययोजना कराव्यात,” अशी मागणी एका स्थानिक रहिवाशाने केली..Pune Rain: पुण्यात पावसाची जोरदार बॅटिंग; रस्त्यांवर वाहनांच्या रांगा, स्कूलबसना वाहतूक कोंडीचा फटका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.