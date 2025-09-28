पुणे

Pune Traffic : पुणे-नाशिक महामार्गावर वाहतूक कोंडी; आळेफाटा परिसरात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

Pune Nashik Highway : पुणे-नाशिक महामार्गाच्या चौपदरीकरणामुळे आळेफाटा परिसरात १२ तासांहून अधिक वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झाली आहे.
Pune Traffic

Pune Traffic

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राजेश कणसे

आळेफाटा : पुणे-नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरण आणि सुरू असलेले सिमेंट काँक्रिटीकरण तसेच अहिल्यानगर-मनमाड महामार्गावरील अवजड वाहतूक आळेफाटा मार्गे वळवल्याने शनिवारी मध्यरात्री पासुन पुणे जिल्ह्याच्या सरहद्दीवरील आळेखिंड परिसरात तब्बल बारा तास प्रचंड वाहतूक कोंडी झालेली असल्याने वाहनांच्या तीन ते चार किलोमीटर रांगा लागल्या होत्या.

Loading content, please wait...
police
traffic Police
Traffic
traffice

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com