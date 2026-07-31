पुणे

Hadapsar Traffic: अवघ्या 500 मीटरसाठी 30 मिनिटे! महंमदवाडी–उंड्री रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीने नागरिक हैराण

30 Minutes for 500 Meters on Undri Road: अरुंद, उंच-सखल रस्ता आणि खड्ड्यांमुळे महंमदवाडी–उंड्री मार्ग ठप्प; 500 मीटर अंतरासाठी अर्धा तास, नागरिकांचा संताप उफाळला.
Mohammedwadi Undri Road Congestion Worsens Narrow Road Potholes and Rising Traffic Leave Commuters Frustrated

Mohammedwadi Undri Road Congestion Worsens Narrow Road Potholes and Rising Traffic Leave Commuters Frustrated

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-कृष्णकांत कोबल

हडपसर : महंमदवाडी–उंड्री रस्त्यावरील अरुंद रस्ता, उंच-सखल भाग आणि ठिकठिकाणी पडलेले मोठे खड्डे यांमुळे वाहतुकीची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे येथील केवळ पाचशे ते सहाशे मीटरचे अंतर पार करण्यासाठी वाहनचालकांना तब्बल अर्धा तास खर्च करावा लागत असून, दररोज सकाळ आणि संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळी नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.

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