Hadapsar Traffic: अवघ्या 500 मीटरसाठी 30 मिनिटे! महंमदवाडी–उंड्री रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीने नागरिक हैराण

-कृष्णकांत कोबल हडपसर : महंमदवाडी–उंड्री रस्त्यावरील अरुंद रस्ता, उंच-सखल भाग आणि ठिकठिकाणी पडलेले मोठे खड्डे यांमुळे वाहतुकीची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे येथील केवळ पाचशे ते सहाशे मीटरचे अंतर पार करण्यासाठी वाहनचालकांना तब्बल अर्धा तास खर्च करावा लागत असून, दररोज सकाळ आणि संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळी नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.या मार्गावरून दररोज हजारो नागरिक, विद्यार्थी, नोकरदार आणि व्यावसायिक प्रवास करतात. मात्र, अरूंद रस्ता, त्याची दुरवस्था आणि वाढती वाहतूक यामुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत. वाहने संथगतीने पुढे सरकत असल्याने कोंडीत अधिक भर पडत आहे. तसेच उंच-सखल रस्त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढला असून वाहनचालकांसह पादचाऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे..या भागात मोठ्या प्रमाणावर निवासी संकुले उभी राहत असल्याने वाहनांची संख्याही झपाट्याने वाढत आहे. मात्र त्यानुसार रस्त्यांची क्षमता वाढविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वाहतुकीचा ताण दिवसेंदिवस वाढत असून नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..या रस्त्याला जवळचा पर्यायी मार्ग तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावा. तसेच विद्यमान रस्त्याचे रुंदीकरण व त्वरित दुरुस्ती करावी, अशी जोरदार मागणी स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांकडून करण्यात येत आहे. पालिका प्रशासनाने या समस्येकडे तातडीने लक्ष देऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी अमित घुले, राजू उनेचा व डॉ. समीर तांबोळी यांनी केली आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप."महंमदवाडी येथील उंड्री रस्त्याला पर्यायी मार्ग म्हणून एच. व्ही. देसाई रुग्णालयाजवळून न्याती इस्टेटकडे जोडणारा डीपी रस्ता विकसित केला जात आहे. त्याचे काम सध्या सुरू आहे. तो रस्ता वाहतुकीसाठी खुला झाल्यानंतर या मुख्य रस्त्यावरील वाहतूक कमी होऊन कोंडी सुटण्यास मदत होईल."संदीप धोत्रे - अभियंता, पथविभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.