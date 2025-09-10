Pune Traffic : पुणे लोक अदालतीत वाहतूक दंडात सवलत, पहिल्याच दिवशी ५०० हून अधिक दावे निकाली

पुणे : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्रलंबित दंड जास्तीत जास्त सवलतीने भरण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष लोक अदालतीत पहिल्याच दिवशी ५०० हून अधिक वाहनचालकांनी सवलतीचा फायदा घेत दंड भरला. यामुळे पहिल्याच दिवशी तीन हजाराहून अधिक चलने भरली होती. त्यातून १० लाखांहून अधिकचा महसुल जमा झाला आहे..विना हेल्मेट, सीट बेल्ट न लावत वाहन चालविणे, सिग्नल तोडणे, विना नंबरप्लेट गाडी चालविणे यासह अनेक प्रकारच्या वाहतूक नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी आकारण्यात आलेल्या दंडाच्या रकमेत आता वाहनचालकांना सवलत मिळत आहे. त्यानुसार पहिल्याच दिवशी वाहनचालकांचा दंड भरण्यासाठी येरवडा येथील वाहतूक विभागाच्या कार्यालयात आले होते..सवलतीच्या दरात दंड भरण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्याने नागरिकांना त्याचा लाभ होत आहे. पक्षकारांचे भले व्हावे या उद्देशाने ही लोक अदालत आयोजित करण्यात आली आहे. दंडात तडजोड झाल्याने तो लवकर वसूल होत असून वाहन चालकांवरील दंड कमी होत आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणात महसूल देखील जमा झाला आहे, अशी माहिती विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.