Pune Police: पुण्यात दुचाकीस्वारांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई; चौका-चौकात उभे आहेत पोलिस

पुणे शहरामध्ये पोलिसांनी वाहतुकीच्या बाबतीत कठोर पावलं उचलली आहेत. मंगळवारी शहरातील अनेक रस्त्यांवर, चौका-चौकात पोलिस उभे होते. विशेष म्हणजे दुचाकीवर तिघेजण बसून जाणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे..पुणे शहरात वाहतुकीची मोठी समस्या आहे. त्यातच वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांमुळे मोठा अपघात होऊ शकतो. त्यामुळे पोलिसांनी मोहीम हाती घेतल्याचं दिसंतय. शहरातील अनेक महत्त्वाच्या रस्त्यांवर पोलिस थांबलेले आहेत आणि वाहनांवर कारवाई केली जातेय..विशेष म्हणजे ट्रिपल सीट प्रवास करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आलेला आहे. शहरातील शिवाजी नगर, जेएम रोड, एसबी रोड, एफसी रोड, बाणेर, औंध यासह अनेक भागातील मुख्य रस्त्यांवर आणि चौकांमध्ये पोलिस थांबलेले आहेत. दुचाकीस्वारांना थांबवून कारवाईचा धडाका लावला आहे..