Pune Drunk Driving : तीन दिवसांत २०१ मद्यपी वाहनचालकांवर कारवाई; अपघातांवर नियंत्रणासाठी पुणे पोलिसांचा कडक वार!

पुणे : अपघातांवर नियंत्रण आणण्यासाठी शहर वाहतूक शाखेने मद्य सेवन करून वाहन चालविणाऱ्या चालकांविरुद्ध विशेष मोहीम राबवत तीन दिवसांत २०१ मद्यधुंद वाहनचालकांवर कारवाई केली. शहर वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी ही माहिती दिली. शहर वाहतूक शाखेकडून मद्य सेवन करून वाहन चालविणाऱ्या चालकांविरुद्ध १९ ते २१ डिसेंबर या कालावधीत तीन दिवसांची विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान शहरातील विविध भागांमध्ये एकूण ३० ठिकाणी नाकाबंदी पॉइंट उभारून वाहनचालकांची तपासणी करण्यात आली..PMC Election 2025 : पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सिंहगड रोड येथे समन्वय बैठक; उमेदवारांना सविस्तर मार्गदर्शन!.यात मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवणाऱ्या २०१ वाहनचालकांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. मद्यप्राशन करून वाहन चालवणे हा गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे स्वतःच्या आणि इतर नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होतो. अशा प्रकारांमुळे अपघातांची शक्यता वाढते. वाहनचालकांनी वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करावे. यापुढेही ही विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे, असे पोलिस उपायुक्त जाधव यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.