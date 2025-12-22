पुणे

Pune Drunk Driving : तीन दिवसांत २०१ मद्यपी वाहनचालकांवर कारवाई; अपघातांवर नियंत्रणासाठी पुणे पोलिसांचा कडक वार!

Pune Traffic Police : अपघात रोखण्यासाठी पुणे शहर वाहतूक पोलिसांनी तीन दिवसांची विशेष मोहीम राबवून २०१ मद्यपी वाहनचालकांवर कारवाई केली. मद्यप्राशन करून वाहन चालवणे गंभीर गुन्हा असल्याने पुढेही अशी मोहीम सुरू राहणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.
201 Drunk Drivers Booked in Three Days

201 Drunk Drivers Booked in Three Days

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : अपघातांवर नियंत्रण आणण्यासाठी शहर वाहतूक शाखेने मद्य सेवन करून वाहन चालविणाऱ्या चालकांविरुद्ध विशेष मोहीम राबवत तीन दिवसांत २०१ मद्यधुंद वाहनचालकांवर कारवाई केली. शहर वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी ही माहिती दिली. शहर वाहतूक शाखेकडून मद्य सेवन करून वाहन चालविणाऱ्या चालकांविरुद्ध १९ ते २१ डिसेंबर या कालावधीत तीन दिवसांची विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान शहरातील विविध भागांमध्ये एकूण ३० ठिकाणी नाकाबंदी पॉइंट उभारून वाहनचालकांची तपासणी करण्यात आली.

201 Drunk Drivers Booked in Three Days
PMC Election 2025 : पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सिंहगड रोड येथे समन्वय बैठक; उमेदवारांना सविस्तर मार्गदर्शन!
Loading content, please wait...
pune
rto
Action
Pune traffic police
Drink and Drive Case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com