Pune News : पोलिसांनी देवदूत बनून वाचवले पीएमपी चालकाचे प्राण, गजबजलेल्या लक्ष्मी रस्त्यावर टळली मोठी दुर्घटना; नेमकं काय घडलं?

पुण्यातील लक्ष्मी रस्त्यावर बस चालकाला अचानक हृदयविकाराचा झटका आला.वाहतूक पोलिस अधिकारी अर्चना निमगिरे आणि रमेश धावरे यांनी तत्परतेने सीपीआर देऊन त्यांचा जीव वाचवला.गर्दीच्या ठिकाणी मोठी दुर्घटना टळली असून नागरिकांकडून पोलिसांचे कौतुक होत आहे..पुणे शहरातील गजबजलेल्या लक्ष्मी रस्त्यावर वाहतूक पोलिस अधिकाऱ्यांच्या तत्परतेमुळे मोठा अनर्थ टळला. दोन वाहतूक पोलिस अधिकाऱ्यांनी एका पीएमपीएमएल बस चालकाचा जीवही वाचवला आणि मोठी दुर्घटनाही टाळली. यामुळे त्या अधिकाऱ्यांचे सर्व स्तरातून कौतूक होत आहे. .सोमवारी रात्री लक्ष्मी रस्त्यावर गौरी-गणपतीच्या सणानिमित्त मोठी गर्दी होती. याच वेळी कुंबरे पार्क येथे निघालेली बस रस्त्यावर आली असता चालक अनिल अंबोरे यांना अचानक हृदयविकाराचा झटका आला. त्यामुळे त्यांचे नियंत्रण सुटले. यामुळे बसमधील प्रवाशांनी आरडाओरडा केला. दरम्यान या ठिकाणी कर्तव्यावर असलेल्या फरासखाना विभागाच्या वाहतूक पोलीस अधिकारी अर्चना निमगिरे आणि रमेश धावरे यांनी बसकडे धाव घेतली. .बस थांबली असता चालक अंबोरे यांना तात्काळ सीपीआर दिला आणि त्यांचा जीव वाचविला. सणाच्या खरेदीनिमित्त लोकांची मोठी गर्दी झाली होती. पोलिसांनी तत्परता दाखविल्याने मोठा अनर्थ टळला. यामुळे दोन्ही कर्मचाऱ्यांचे सर्वत्र कौतुक होताना पाहायला मिळत आहे. .FAQsप्र.१: लक्ष्मी रस्त्यावर नेमकी घटना काय घडली?➡️ पीएमपीएमएल बस चालकाला हृदयविकाराचा झटका आल्याने बसवरील नियंत्रण सुटले, पण पोलिसांनी तत्परतेने जीव वाचवला.प्र.२: बस चालकाचा जीव कोणी वाचवला?➡️ वाहतूक पोलीस अधिकारी अर्चना निमगिरे आणि रमेश धावरे यांनी सीपीआर देऊन जीव वाचवला.प्र.३: ही घटना कोणत्या प्रसंगी घडली?➡️ सोमवारी रात्री गौरी-गणपती सणाच्या गर्दीत लक्ष्मी रस्त्यावर ही घटना घडली.प्र.४: पोलिसांच्या तत्परतेमुळे काय टळले?➡️ बसवरील नियंत्रण सुटल्याने मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता होती, ती टळली.प्र.५: या घटनेबद्दल लोकांची प्रतिक्रिया काय आहे?➡️ नागरिक सर्व स्तरांतून पोलिसांचे कौतुक करत आहेत.