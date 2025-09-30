VIP ताफ्यापेक्षा जीव मौल्यवान; पुणे ट्रॅफिक पोलिसांचं कौतुकास्पद पाऊल, थेट CM देवेंद्र फडणवीसांचा ताफा थांबवला

एका ट्रॅफिक पोलिसाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ताफा अडवल्याची घटना समोर आली. याबाबतची एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. थेट मुख्यमंत्र्यांचा ताफा अडवल्यामुळे चर्चा सुरू झाली. ताफा अडवल्यावर काय झालं असेल आणि मुख्यमंत्र्यांनी काय प्रतिक्रिया दिली असेल? असा प्रश्न सर्वांना पडला..सोलापूरमध्ये एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याचं हृदय प्रत्यारोपणासाठी पुण्यात आणण्यात आलं. सह्याद्री हॉस्पिटलच्या ICU मध्ये उपचार घेत असलेल्या एका रुग्णाला ते हृदय जीवनदान ठरणार होतं. त्यामुळे सोलापूरहून हृदय विशेष हेलिकॉप्टरमधून पुण्यात आणण्यात आलं. या रुग्णासाठी प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा असल्याने रुग्णवाहिका वेगाने हॉस्पिटलच्या दिशेने निघाली होती..मुख्यमंत्र्यांचा ताफा थांबवलादरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ताफा विमानतळावरून शहराकडे येत होता. अशा वेळी एका बाजूला मुख्यमंत्र्यांचा ताफा आणि दुसऱ्या बाजूला रुग्णवाहिका समोर आली. VIP ताफ्याला प्राधान्य दिलं असतं तर रुग्णाच्या जीवाला धोका निर्माण झाला असता. मात्र पुणे ट्रॅफिक पोलिसांनी SOP नुसार रुग्णवाहिकेला मार्ग दिला आणि मुख्यमंत्र्यांचा ताफा थांबवला..CM Devendra Fadnavis: नियमांच्या कचाट्यात अडकले वाढीव पंचनामे; मुख्यमंत्र्यांची घोषणाही हवेत, मंत्री सांगून गेले.संबंधित पोलिसाचं कौतुकया घटनेबाबत माहिती मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित पोलिसाचं कौतुक केलं. “प्रत्येक जीव मौल्यवान आहे. ताफा थांबवण्याचा निर्णय योग्य होता आणि पुढेही अशाच प्रकारे काम व्हायला हवं,” असं फडणवीस यांनी सांगितलं..ग्रीन कॉरिडॉर उपक्रमसोशल मीडिया पोस्टमध्ये ग्रीन कॉरिडॉर उपक्रमाचाही उल्लेख करण्यात आला. 2015 पूर्वी महाराष्ट्रात हार्ट ट्रान्सप्लांटची प्रकरणं होत नव्हती. मात्र 2015 मध्ये ग्रीन कॉरिडॉरचं SOP निश्चित केल्यानंतर राज्यात पहिलं हृदय प्रत्यारोपण झालं. आजपर्यंत 200 हून अधिक हार्ट ट्रान्सप्लांटची शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पडली आहे. Devendra Fadnavis for Maharashtra या फेसबूक पेजवर ही माहिती देण्यात आली आहे..Devendra Fadnavis : दाजींच्या स्वप्नपूर्तीला मोदींच्या सरकारने बळ दिले; रोहिदास पाटलांच्या स्मृतीदिनानिमित्त मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ग्वाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.