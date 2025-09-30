पुणे

VIP ताफ्यापेक्षा जीव मौल्यवान; पुणे ट्रॅफिक पोलिसांचं कौतुकास्पद पाऊल, थेट CM देवेंद्र फडणवीसांचा ताफा थांबवला

Pune Traffic Police Stop CM Devendra Fadnavis Convoy to Save Heart Transplant | Marathi Breaking News | मुख्यमंत्र्यांचा ताफा थांबवून रुग्णवाहिकेला दिला मार्ग, पुणे पोलिसांचं धाडसी पाऊल
pune traffic police news

pune traffic police news

esakal

Sandip Kapde
Updated on

एका ट्रॅफिक पोलिसाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ताफा अडवल्याची घटना समोर आली. याबाबतची एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. थेट मुख्यमंत्र्यांचा ताफा अडवल्यामुळे चर्चा सुरू झाली. ताफा अडवल्यावर काय झालं असेल आणि मुख्यमंत्र्यांनी काय प्रतिक्रिया दिली असेल? असा प्रश्न सर्वांना पडला.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Traffic
Pune Police Force
traffice police

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com