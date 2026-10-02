Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा

-पांडुरंग सरोदेपुणे: तुम्ही नोकरदार, विद्यार्थी, अधिकारी असाल किंवा व्यापारी-उद्योजक... शहराच्या कोणत्याही भागातून प्रवास करता तेव्हा, तुम्हाला प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतोच. पुणेकरांना याच वाहतूक कोंडीच्या फेऱ्यातून बाहेर काढण्यासाठी महापालिकेने दोन-तीन वर्षांपूर्वी विविध भागांत उड्डाणपूल, लोहमार्ग, नदीवरील पूल, कनेक्टिव्हिटी लिंक रॅम्प तयार करण्याचे काम हाती घेतले होते. आता पाच ठिकाणांवरील कामे पूर्णत्वास आली आहेत. नवीन वर्षात हे पूल खुले होऊन पुणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.महापालिकेकडून कोरेगाव पार्क, लष्कर परिसर, कल्याणीनगर, कर्वेनगर, बाणेर, घोरपडी अशा वेगवेगळ्या भागांत उड्डाणपूल, मुळा-मुठा नदीवरील पूल व रॅम्पची कामे सुरु आहेत. त्यामुळे बहुतांश ठिकाणचे रस्ते बंद केले असून काही ठिकाणांहून वाहतूक अन्यत्र वळविली आहे. परिणामी नागरिकांना दूर वळसा घालून इच्छितस्थळी जावे लागते तर अनेकजण वाहतूक कोंडीच्या त्रासाला सामोरे जात आहेत. आता संबंधित उड्डाणपूल व पुलांची बहुतांश कामे पूर्ण झाली आहेत..साधू वासवानी पूललष्कर परिसर व कोरेगाव पार्क, येरवडा, नगर रस्त्याला जोडण्याचे काम लोहमार्गावरील साधू वासवानी पुलाद्वारे होते. संबंधित उड्डाण पूल जुना झाल्याने तो पाडून तेथे नवीन पूल उभारण्याचे निश्चित केले होते. त्यानुसार मे २०२३ मध्ये कार्यादेश निघाला, मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे हे काम प्रलंबित होते. त्याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर जून २०२४ पासून महापालिकेने संबंधित पुलाच्या कामाला गती दिली. सध्या या मार्गावर ओपन वेब गर्डर टाकण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून डिसेंबरपर्यंत ते पूर्ण होईल. जानेवारीपासून हा पूल वाहतुकीसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे..सूस रॅम्पपाषाण व सूस उड्डाण पुलास बंगळूर महामार्गावरील (एनएच- ४८) सेवा रस्त्याशी जोडणारा कनेक्टिव्हिटी लिंक रॅम्प (समतल विलगक) तयार करण्याचे काम महापालिकेकडून सुरू आहे. संबंधित विकास आराखड्यातील सेवारस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यास वाहतूक सुरळीत होणार आहे. याबरोबरच पाषाण-सूस रस्त्यावरून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक तसेच चांदणी चौकाकडे जाणाऱ्या वाहनांना महामार्गावर जाण्यासाठी नवीन वर्षात रॅम्प उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे..कर्वेनगर-सनसिटी येथील पूलनरवीर तानाजी मालुसरे रस्ता (सिंहगड रस्ता) व कर्वेनगरमधील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी कर्वेनगर-सनसिटी पूल महत्त्वाचा ठरणार आहे. मुठा नदीवरील या पुलाचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. कर्वेनगरकडील जोड रस्त्याचे काम झाले असून सनसिटीकडील रस्त्याचे काम सुरु आहे. हे कामही डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार असून जानेवारीत हा पूल वाहतुकीसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे..घोरपडी पूलघोरपडी येथील लोहमार्गावर मिरज लाइन येथे महापालिकेकडून उड्डाण पूल उभारला जात आहे. दोन ते अडीच वर्षांपासून या पुलाचे काम सुरू आहे. हे काम पूर्ण झाल्यास लष्कर परिसर, घोरपडी, मुंढवा, कोरेगाव पार्क, खराडी, पुणे स्टेशन या भागातील रहिवाशांची दररोज रेल्वेगेटवर होणाऱ्या वाहतूक कोंडीपासून मुक्तता होणार आहे. संबंधित पुलाचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. सध्या डांबरकाम, रंगरंगोटी, सेवावाहिन्यांचे स्थलांतर, वाहतूक चिन्हे या स्वरूपाची कामे सुरु आहेत. ही कामे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण होतील. त्यानंतर नवीन वर्षात हा पूल वाहतुकीसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प."महापालिकेकडून शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत उड्डाण पूल, नदीवरील पूल व रॅम्पचे काम सुरू आहे. डिसेंबरअखेरपर्यंत ४ ते ५ ठिकाणच्या उड्डाण पूल व नदीवरील पुलांचे काम पूर्ण होईल. नवीन वर्षात संबंधित पूल वाहतुकीसाठी खुले होतील, तर एका पुलाचे काम मार्च २०२७ मध्ये पूर्ण होईल. त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे."- दिनकर गोजारे, प्रमुख, विशेष प्रकल्प विभाग, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.