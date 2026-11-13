Pune News: पुणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार? एचसीएमटीआर आणि अंतर्गत रिंगरोडसाठी २० नोव्हेंबरची डेडलाइन

पुणे : शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा उच्च क्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्ग (एचसीएमटीआर) आणि अंतर्गत रिंगरोडसाठी खासगी जागा तातडीने ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न करा. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी आवश्यक जागांची मोजणी २० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करा, असा आदेश महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम व जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिला..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.‘एचसीएमटीआर’ व अंतर्गत रिंग रोड या दोन्ही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी महापालिका आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत संयुक्त बैठक झाली. यात ‘एचसीएमटीआर’ प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी जागांची मोजणी प्रलंबित असल्यास ती प्राधान्याने पूर्ण करावी तसेच या प्रक्रियेत येणाऱ्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणींचे तातडीने निराकरण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले..‘पुणे ग्रॅंड टुर’च्या कामांना गती द्याशहर व जिल्ह्यामध्ये होत असलेल्या ‘पुणे ग्रॅंड टुर’ सायकल स्पर्धेच्या तयारीचा आढावादेखील बैठकीत घेण्यात आला. स्पर्धेअंतर्गत सध्या एक ते चार टप्प्यांमध्ये कामे सुरू आहेत. या कामांचा आढावा घेऊन प्रलंबित कामे प्राधान्याने व जलदगतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...दिलेल्या मुदतीत कामे पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारांसह जबाबदार यंत्रणेवर दंडात्मक कारवाई करावी. मेट्रो, ‘एमएनजीएल’, राज्य विद्युत वितरण कंपनी यांसह संबंधित संस्थांशी समन्वय साधून कामांना गती द्यावी, असे आदेश आयुक्त नवलकिशोर राम व जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.