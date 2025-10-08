पुणे

Pune Traffic : वाहतूक नियंत्रक दिव्यांचे ‘टायमर’ बंद, वाहने सुरू ठेवावी लागल्याने इंधनाचा अपव्यय; हवा प्रदूषणामुळे श्‍वसनाचे आजार

Pune Update : पुण्यातील प्रमुख चौकांमधील वाहतूक नियंत्रक दिव्यांचे टायमर बंद असल्यामुळे वाहनचालकांना अनावश्यकपणे इंजिन सुरू ठेवून थांबावे लागते, ज्यामुळे दररोज हजारो लिटर इंधन वाया जात आहे आणि शहरातील हवा प्रदूषणात वाढ होत आहे.
Pune Traffic

Pune Traffic

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरातील काही प्रमुख चौकांमधील वाहतूक नियंत्रक दिवा यंत्रणेतील वेळेबाबतचे आकडे (काऊंटडाऊन टायमर) तांत्रिक बिघाडामुळे बंद आहेत. त्यामुळे बहुतांश वाहनचालकांना ६० ते ९० सेकंदांहून अधिक काळ वाहने सुरूच ठेवून थांबावे लागते. परिणामी इंधनाचा अपव्यय आणि हवा प्रदूषणाची समस्या वाढत चालली आहे.

Loading content, please wait...
pune
Vehicle
Traffic
pune traffic

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com