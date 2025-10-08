पुणे : शहरातील काही प्रमुख चौकांमधील वाहतूक नियंत्रक दिवा यंत्रणेतील वेळेबाबतचे आकडे (काऊंटडाऊन टायमर) तांत्रिक बिघाडामुळे बंद आहेत. त्यामुळे बहुतांश वाहनचालकांना ६० ते ९० सेकंदांहून अधिक काळ वाहने सुरूच ठेवून थांबावे लागते. परिणामी इंधनाचा अपव्यय आणि हवा प्रदूषणाची समस्या वाढत चालली आहे. .‘‘वेळेबाबतचे आकडे दिसत नसल्यामुळे वाहतूक दिवा कधी हिरवा होईल, हेच समजत नाही. वाहन बंद करावे की नाही, हा गोंधळ होतो. त्यामुळे इंधन वाया जात असून खर्च वाढतो,’’ अशी प्रतिक्रिया वाहनचालकांनी दिली. थांबलेल्या स्थितीत वाहने सुरू असल्याने ‘ईडलिंग एमिशन’ म्हणजेच निष्क्रिय इंजिनमधून सतत उत्सर्जन होते. त्याचा वाईट परिणाम हवेच्या गुणवत्तेवर होतो..Pune News : एकाच दिवसांत धनादेश वटविण्याच्या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रात गोंधळ; खातेदार आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी.यासंदर्भात वाहन तज्ज्ञांनी सांगितले, ‘‘एका वाहनाने सरासरी ९० सेकंद इंजिन चालू ठेवल्यास साधारण १० ते १५ मिली इंधन वाया जाते. शहरातील मोठ्या चौकांत एकावेळी शेकडो वाहने थांबतात. त्यामुळे दररोज हजारो लिटर इंधन वाया जाते व नागरिकांच्या खिशावर थेट आर्थिक भार पडतो.’’.इंजिन सुरू असताना कार्बन मोनोऑक्साइड, नायट्रोजन ऑक्साईड आणि इतर प्रदूषक वायू हवेत मिसळतात, त्यामुळे हवेची गुणवत्ता ढासळते. दूषित हवा श्वसनाद्वारे शरीरात जात असून नागरिकांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो. श्वसनाचे रोग, दमा, ब्राँकायटिस, डोकेदुखी, थकवा, श्वास घेण्यास त्रास, हृदयविकार तसेच फुफ्फुसाचा कर्करोग, फुफ्फुसांचे आजार, डोळ्यांची जळजळ आणि घशालाही त्रास होत असल्याबाबत नागरिकांच्या तक्रारी समोर येत आहेत..चौकात वाहतूक दिवा यंत्रणेवर वेळेचे आकडे बंद असल्याचे आढळून आल्यास नागरिकांनी ‘स्मार्ट सिटी’ यांच्याकडे तक्रार नोंदवावी. त्याच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने करण्यात येईल.- मनीषा शेकटकर, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग, महापालिकावाहनांमधून येणारा धूर नागरिकांसाठी हानिकारक असतो. कारण हा धूर श्वसनाद्वारे थेट शरीरात जाऊन डोळे, नाक, घसा आणि फुफुस यावर अल्पावधीतच त्याचे दुष्परिणाम दिसू लागतात. तसेच, पोलिस कर्मचाऱ्यांनाही दीर्घकालीन अस्थमा, दमा अशा श्वसनाच्या आजारांचा सामना करावा लागतो.- डॉ. हिमांशू पोफळे, श्वसनविकार तज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.