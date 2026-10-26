पुणे

Pune News: पुणे वाहतूक अपडेट! दिवाळीपर्यंत मध्यवर्ती भागात अवजड वाहनांना बंदी; शनिवार-रविवारची परवानगी रद्द; पेठांतील रस्त्यांसह प्रमुख मार्गांचा समावेश

Pune Bans Heavy Vehicles in Central Areas Until Diwali: पुण्यात अवजड वाहनांबाबत मोठा निर्णय; दिवाळीपर्यंत मध्यवर्ती भागात प्रवेश बंद
Pune Traffic News Heavy Vehicles Banned in Peth Areas Until Diwali as Weekend Permissions Withdrawn on Key City Roads

Pune Traffic News Heavy Vehicles Banned in Peth Areas Until Diwali as Weekend Permissions Withdrawn on Key City Roads

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मध्यवर्ती भागातील बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी वाढू लागल्याने छत्रपती शिवाजी महाराज रस्ता, बाजीराव रस्ता, लक्ष्मी रस्ता यासह प्रमुख रस्त्यांवर शनिवारी आणि रविवारी अवजड वाहनांना असलेली वाहतुकीची परवानगी तात्पुरती रद्द करण्यात आली आहे.

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