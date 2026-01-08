Pune Traffic Alert : ट्रॅफिक अपडेट! पुणे शहराला जोडणारा महत्वाचा मार्ग ७ दिवस बंद राहणार

Pune Important Road Closed : सासवड आणि पुणे शहराला जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग असलेल्या बोपदेव घाटातून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची सूचना देण्यात आली आहे. बोपदेव घाट परिसरात सुरू असलेल्या रस्त्याच्या दुरुस्ती व विस्तारीकरणाच्या कामामुळे हा मार्ग आजपासून बुधवार (ता. १४) पर्यंत सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी पूर्णतः बंद ठेवण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासनाने घेतला आहे..बोपदेव घाटामध्ये सध्या रस्त्याचे मजबुतीकरण, डांबरीकरण तसेच विस्तारीकरणाची महत्त्वपूर्ण कामे सुरू आहेत. ही कामे दर्जेदार व सुरक्षित पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी कोणताही अपघात किंवा अनुचित घटना घडू नये, यासाठी हा मार्ग आठवडाभर बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कालावधीत एकेरी वाहतूकही सुरू राहणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..Pune News : रीलस्टार अथर्व सुदामे याला ‘पीएमपी’चा दणका; भरावा लागणार ५० हजारांचा दंड.दररोज सासवड, पुरंदर तालुका तसेच परिसरातील अनेक प्रवासी, कामगार, विद्यार्थी आणि मालवाहतूक करणारी वाहने या मार्गाचा वापर करतात. मात्र, घाटातील कामकाजामुळे प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये तसेच कामादरम्यान सुरक्षितता अबाधित राहावी, या दृष्टीने हा निर्णय आवश्यक असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सांगितले आहे..या कालावधीत वाहनचालकांनी बोपदेव घाट मार्गाकडे न वळता पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. तसेच नियमांचे उल्लंघन करू नये आणि प्रशासनास सहकार्य करावे, असेही कळविण्यात आले आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर हा मार्ग अधिक सुरक्षित, सुकर व जलद वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.