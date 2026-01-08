पुणे

Pune Traffic Alert : ट्रॅफिक अपडेट! पुणे शहराला जोडणारा महत्वाचा मार्ग ७ दिवस बंद राहणार

Pune Road Closure 7 Days : पुणे शहरातील वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा रस्ता पुढील ७ दिवस बंद राहणार आहे. नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
Pune Important Road Closed : सासवड आणि पुणे शहराला जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग असलेल्या बोपदेव घाटातून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची सूचना देण्यात आली आहे. बोपदेव घाट परिसरात सुरू असलेल्या रस्त्याच्या दुरुस्ती व विस्तारीकरणाच्या कामामुळे हा मार्ग आजपासून बुधवार (ता. १४) पर्यंत सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी पूर्णतः बंद ठेवण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासनाने घेतला आहे.

