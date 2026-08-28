पुणे

Pune Traffic Update: पुण्यातील 'ट्रॅफिक'बाबत मोठी अपडेट! शहरातील 'मिसिंग रोड'च्या कामांसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

Pune traffic update Collector Jitendra Dudi: पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासह पुणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त महापालिका आयुक्त बैठकीला हजर होते.
Pune Traffic Update: पुण्यातील 'ट्रॅफिक'बाबत मोठी अपडेट! शहरातील 'मिसिंग रोड'च्या कामांसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
संतोष कानडे
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पुणे शहरात वाहतुकीची समस्या मोठी झाली आहे. देशातील सर्वात जास्त वाहतूककोंडी असलेल्या शहरांमध्ये पुण्याचा नंबर लागतो. वाहतुकीमुळे नागरिक कायम त्रस्त असतात. शहरातील मिसिंग रोडच्या कामांबाबत आता प्रशासकीय पातळीवरुन हालचाली सुरु झाल्या आहेत. 

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