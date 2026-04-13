Pune Traffic Update: पुण्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त मंगळवारी वाहतुकीत बदल; मार्गांवरील वाहतुकीत तात्पुरते कसे आहेत बदल?

पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त मंगळवारी (ता. १४) शहरात अभिवादन आणि मिरवणुकांसाठी मोठी गर्दी होणार आहे. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांनी प्रमुख मार्गांवरील वाहतुकीत तात्पुरते बदल केले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय, अरोरा टॉवर, विश्रांतवाडी आणि दांडेकर पूल परिसरातील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी दिली..जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात सकाळी सहापासून गर्दी संपेपर्यंत वाहतूक बदल राहतील. शाहीर अमर शेख चौकाकडून मालधक्क्याकडे जाणारी वाहतूक आरटीओ आणि जहांगीर चौकमार्गे जाईल. आरटीओ चौकातून मालधक्क्याकडे जाणारी वाहने कुंभारवेस मार्गे, तर जीपीओ चौकातून जाणारी वाहतूक किराड चौकाकडून जाईल. पुणे स्टेशन चौकातून मालधक्का चौकाकडे जाणारी वाहतूक नरपतगिरी चौकातून जाईल. ससूनमधील अत्यावश्यक रुग्णांसाठी डेड हाऊसजवळील प्रवेशद्वारातून मार्ग दिला आहे. नागरिकांनी एसएसपीएमएस मैदान, तुकाराम शिंदे वाहनतळ येथे वाहने उभी करावीत..अरोरा टॉवर परिसरातही सकाळी सहापासून बदल लागू राहतील. डॉ. कोयाजी रस्त्यावरून पंडित नेहरू चौकाकडे जाणारी वाहतूक तीन तोफा चौक मार्गे जाईल. इस्कॉन मंदिर व नाझ चौकाकडून अरोरा टॉवरकडे येणारी वाहतूक वळवली आहे. दोराबजी चौक ते अरोरा टॉवर- तीन तोफा चौक- नाझ चौक- तारापोर रस्ता जंक्शन भागात नो-पार्किंग असेल. तारापोर रस्ता, इस्ट स्ट्रीट भागात 'पे-अँड-पार्क'चा वापर करावा.. विश्रांतवाडी परिसरात दुपारी तीनपासून बदल लागू होतील. विश्रांतवाडीमार्गे आळंदी, भोसरीकडे जाणारी वाहने चंद्रमा चौकातून होळकर पूलमार्गे जातील. साप्रस व एअरपोर्ट रस्ता चौकातून विश्रांतवाडीकडे जाण्यास बंदी असेल. आळंदी, दिघीकडून येणाऱ्या जड वाहनांना दिघी मॅगझीन चौकापुढे बंदी राहील. धानोरीकडून विश्रांतवाडी चौकाकडे येणारी वाहने एअरपोर्ट रस्त्याने ५०९ चौकातून जातील..सिंहगड रस्त्यावरील बदल मंगळवारी दुपारी चारपासून लागू राहतील. स्वारगेटकडून सिंहगड रस्त्याकडे जाणारी वाहतूक स्वातंत्र्यवीर सावरकर चौक, सणस मैदान, सेनादत्त पोलिस चौकी मार्गे वळवली आहे. तर सिंहगड रस्त्याने स्वारगेटकडे येणारी वाहतूक आशा हॉटेल चौकातून जाईल..बाजीराव रस्त्याने शिवाजीनगरकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांनी पूरम चौकातून लोकमान्य टिळक रस्ता- अलका टॉकीज चौक- खंडोजीबाबा चौक या मार्गाने जावे. लाल महाल चौकातून गणेश रस्त्याकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांनी कमला नेहरू हॉस्पिटलकडून लक्ष्मी रस्ता मार्गे जावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.