Pune Train: रेल्वे धावणार १६० किमी वेगाने; पुण्यात मिशन रफ्तारला सुरुवात, प्रवाशांचा वेळ वाचणार

Pune Trains to Run at 160 km/h: पुण्याहून धावणाऱ्या १६० रेल्वे गाड्यांची गती लवकरच ताशी १६० किमी होणार. स्कॉट ट्रान्सफॉर्म आणि रुळ अपग्रेडेशनमुळे प्रवाशांचा वेळ वाचणार, दैनंदिन प्रवासी सुमारे १,७५,००० लाभान्वित.
सकाळ वृत्तसेवा
प्रसाद कानडे

पुणे : पुण्याहून धावणाऱ्या रेल्वे गाड्यांची गती सध्या ताशी १३० किलोमीटर इतकी आहे. मात्र येत्या काळात त्यात वाढ होणार असून प्रवासी गाड्या ताशी १६० किलोमीटर वेगाने धावतील. रेल्वे प्रशासनाने रुळ अद्ययावत (ट्रॅक अपग्रेडेशनसह स्कॉट ट्रान्सफॉर्म, ३ फेज मधून वीज संतुलित पद्धतीने २ फेजमध्ये बदलणे) करण्याचे कामदेखील हाती घेतले आहे.

