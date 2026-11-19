पुण्यातील वृक्षारोपणाच्या कामात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. झाडं न लावताच कोट्यवधी रुपयांची बिले काढण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. काही ठिकाणी आधीपासूनच झाडं असताना तिथे नव्याने वृक्षारोपण केल्याचं दाखवण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या प्रकरणात वनविभागाचे अधीक्षक जालंधर पाटील यांनीही तक्रार केली होती. मात्र हा प्रकार समोर आणल्यानंतर आपल्याला निलंबित करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर आता राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे..नवी मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना गणेश नाईक यांनी पुण्यातील वृक्षारोपण प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाणार असल्याचं सांगितलं. पुण्यातील वृक्षारोपण सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत करण्यात आलं की सामान्य वनविभागामार्फत याची माहिती घेतली जाणार आहे. झाडं आधी लावली आणि त्यानंतर टेंडर काढण्यात आलं असेल तर ही गंभीर बाब असल्याचं नाईक म्हणाले..गोकुळच्या दूध खरेदी-विक्री दरात वाढ, संचालक मंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय.वृक्षारोपणाच्या या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल मागवण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. पुण्यातील बारा टेकड्यांवर झालेल्या वृक्षारोपणाची वस्तुस्थिती तपासली जाणार आहे. त्यानुसार अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या अहवालानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल असंही वनमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं..दरम्यान वृक्षारोपणासाठी जुन्या झाडांची तोड करण्यात आली असेल तर संबंधितांना जाब विचारला जाईल असं गणेश नाईक यांनी सांगितलं. त्यामुळे या प्रकरणात चौकशी अहवालात नेमकं काय समोर येतं याकडे लक्ष लागलं आहे..वनविभाग अधीक्षकांच्या निलंबनाचीही चौकशीपुण्यातील वृक्षारोपण प्रकरणाबरोबरच वनविभाग अधीक्षक जालंधर पाटील यांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावरही गणेश नाईक यांनी भाष्य केलं. या निलंबन प्रकरणाचीदेखील चौकशी केली जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. चांगल्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण दिलं जाईल. मात्र चुकीचं वर्तन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल असंही नाईक यांनी स्पष्ट केलं..नेमकं काय प्रकरण?वृक्षलागवाडीवर साडेबारा कोटी रुपये पुणे वनविभागाने खर्च केले. जानेवारी ते मार्च या कालावधीत पुण्यातील १२ ठिकाणी २ लाख ४ हजार झाडं लावण्यासाठी हा खर्च करण्यात आलाय. दरम्यान बॅकडेटेड बिलं सादर करून खर्च केला पण वनविभागानं आणलेली ही रोपं लावलीच नाहीत. न लावता तशीच ठेवलेली रोपं वाळून गेली आहेत. पण एकाच दिवसात या झाडांसाठीची साडेबारा कोटींची बिलं अदा केली असल्याचा आरोप होतोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.