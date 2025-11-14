Three Language Policy : पहिलीपासून तिसरी भाषा नको; त्रिभाषा धोरण निश्चिती समितीच्या जनसंवादात उमटला सूर

पुणे : राज्यात पहिलीपासूनच्या अभ्यासक्रमात तिसरी भाषा धोरण लागू करण्यात येऊ नये. शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण इयत्ता सहावीपासून लागू करावे. शालेय शिक्षणात हिंदीची सक्ती लादणे अयोग्य आहे. तर, नववी आणि दहावीला तिसरी भाषा ही ऐच्छिक असावी, असा सूर जनसंवादात उमटला..राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेली समिती गुरुवारी पुणे दौऱ्यावर होती. ही समिती राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण निश्चितीसाठी विभागनिहाय भेटी देऊन विविध घटकांशी संवाद साधत आहे. त्याप्रमाणे समितीने पुण्यात शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवर, भाषातज्ज्ञ, नागरिक असा जनसंवाद साधला..यावेळी खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी, आमदार बापूसाहेब पठारे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, संत साहित्याचे ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे, समिती सदस्य डॉ. अपर्णा मॉरिस, डॉ. सोनल कुलकर्णी-जोशी, बालमानसतज्ज्ञ डॉ. भूषण शुक्ल, पुणे विभागीय अतिरिक्त आयुक्त तुषार ठोंबरे, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे उपसंचालक संजय डोर्लीकर, पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे आदी उपस्थित होते. समितीचा अहवाल २० डिसेंबरपर्यंत राज्य सरकारसमोर सादर केला जाणार आहे..Sangli Crime: सांगलीत तो डबल मर्डर नव्हे! खून करताना सहकाऱ्यांचाच चाकू लागला अन् हल्लेखोराचा मृत्यू झाला, धक्कादायक माहिती समोर...माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे म्हणाले,‘‘इयत्ता सहावीपासून त्रिभाषा धोरण लागू करावे. सहावी ते आठवीला हिंदी भाषा अनिवार्य असावी. परंतु, नववी आणि दहावीला तिसरी भाषा ऐच्छिक असावी.’’ ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश प्रभुणे, अभ्यासक धनवंती हर्डीकर, भाषा अभ्यासक अनिल गोरे, माधव राजगुरू, पठारे, महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाच्यावतीने नंदकुमार सागर, महेंद्र गणपुले, मुख्याध्यापक संघाचे शिवाजी कामठे, प्रसाद गायकवाड, आझम कॅम्पसच्या डॉ. नूरजहाँ शेख, डॉ. शुक्ल, आनंद काटीकर आदींनी विचार मांडले..समितीने विभागनिहाय भेटी देऊन मते, सूचना जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला. या सूचना आणि निवेदनांचा सखोल विचार करण्यात येईल. इंग्रजी ही जागतिक संवादाची भाषा असल्याने पुढील ५० ते ६० वर्ष भाषेला पर्याय नाही. त्यामुळे इंग्रजी शिकवायला हवी.- डॉ. नरेंद्र जाधव, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ आणि अध्यक्ष, त्रिभाषा निश्चिती धोरण समिती.जागतिक संवादाची भाषा म्हणून पहिलीपासून इंग्रजी शिकवावी, असे असेल तर मग देशात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिक हिंदी भाषा बोलतात. मग हिंदी भाषा का नको? हिंदी भाषा हा कोणताही राजकीय अजेंडा नसून विद्यार्थ्यांच्या विकासाचा अजेंडा आहे.- डॉ. मेधा कुलकर्णी, खासदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.