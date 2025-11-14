पुणे

Three Language Policy : पहिलीपासून तिसरी भाषा नको; त्रिभाषा धोरण निश्चिती समितीच्या जनसंवादात उमटला सूर

Three-Language Policy Review in Pune : राज्यात त्रिभाषा धोरण सहावीपासून लागू करावे, पहिलीपासून नको आणि नववी-दहावीसाठी तिसरी भाषा ऐच्छिक असावी, अशा प्रमुख मागणीचा सूर डॉ. नरेंद्र जाधव समितीच्या पुणे दौऱ्यादरम्यान शिक्षणतज्ज्ञ आणि नागरिकांच्या जनसंवादात उमटला.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : राज्यात पहिलीपासूनच्या अभ्यासक्रमात तिसरी भाषा धोरण लागू करण्यात येऊ नये. शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण इयत्ता सहावीपासून लागू करावे. शालेय शिक्षणात हिंदीची सक्ती लादणे अयोग्य आहे. तर, नववी आणि दहावीला तिसरी भाषा ही ऐच्छिक असावी, असा सूर जनसंवादात उमटला.

