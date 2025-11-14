Dr. Narendra Jadhav :"पहिली ते बारावीपर्यंत मराठीसह इंग्रजी अनिवार्य करा!" पुणेकरांची डॉ. नरेंद्र जाधव समितीकडे एकमुखी मागणी

पुणे : शालेय शिक्षणात इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत मराठीबरोबरच इंग्रजीही अनिवार्य करा, असे ठाम मत नागरिकांनी त्रिभाषा धोरण निश्चिती समितीच्या सदस्यांकडे मांडले. त्याचवेळी तिसरी भाषा नकोच किंवा विद्यार्थ्यांना हिंदीऐवजी भारतीय भाषा शिकण्याची संधी द्यावी, असे स्पष्टपणे सांगणारे कमी आहेत,’’ अशी माहिती ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि त्रिभाषा धोरण निश्चिती समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी दिली..Crime: आरपीएफमध्ये नोकरी लागली म्हणून गावकऱ्यांनी तरुणाचा सत्कार केला, पण सत्य समोर येताच पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला.त्रिभाषा धोरण निश्चिती समितीतर्फे पुण्यात आयोजित केलेल्या जनसंवादानंतर डॉ. जाधव यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. भाषा धोरणासाठी स्थापन केलेली समिती नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी राज्यातील विविध ठिकाणी जनसंवाद आयोजित करत आहे. यात इयत्ता पहिलीपासून ते बारावीपर्यंत मराठीबरोबरच इंग्रजीचा आग्रह होत असल्याचे दिसून येते. .तिसरी भाषा इयत्ता तिसरी किंवा सहावीपासून लागू करावी, अशा सूचना दिल्या जात आहेत. तर, नववीपासून तिसरी भाषा ऐच्छिक असावी, असे मान्यवर सांगत आहेत, असे डॉ. जाधव यांनी अधोरेखित केले. समितीने नागरिकांच्या प्रतिक्रियांसाठी http://tribhashasamiti.mahait.org/ संकेतस्थळ सुरू केले आहे. राज्य सरकारला अहवाल देण्यासाठी २० डिसेंबरपर्यंत मुदत वाढविली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.