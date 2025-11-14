पुणे

Dr. Narendra Jadhav :"पहिली ते बारावीपर्यंत मराठीसह इंग्रजी अनिवार्य करा!" पुणेकरांची डॉ. नरेंद्र जाधव समितीकडे एकमुखी मागणी

Mandate English alongside Marathi from 1st to 12th : त्रिभाषा धोरण निश्‍चिती समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी पुण्यात माहिती दिली की, नागरिक पहिली ते बारावीपर्यंत मराठीसोबत इंग्रजी अनिवार्य करण्याची ठाम मागणी करत असून, तिसऱ्या भाषेऐवजी विद्यार्थ्यांना भारतीय भाषा शिकण्याची संधी द्यावी, असे मतही अनेकांनी मांडले आहे.
Dr. Jadhav Committee for Three-Language Policy

Dr. Jadhav Committee for Three-Language Policy

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शालेय शिक्षणात इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत मराठीबरोबरच इंग्रजीही अनिवार्य करा, असे ठाम मत नागरिकांनी त्रिभाषा धोरण निश्‍चिती समितीच्या सदस्यांकडे मांडले. त्याचवेळी तिसरी भाषा नकोच किंवा विद्यार्थ्यांना हिंदीऐवजी भारतीय भाषा शिकण्याची संधी द्यावी, असे स्पष्टपणे सांगणारे कमी आहेत,’’ अशी माहिती ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि त्रिभाषा धोरण निश्‍चिती समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी दिली.

Loading content, please wait...
political
marathi
Language
English Literature

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com