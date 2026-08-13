Pune Tunnel: पुण्यात आणखी एक बोगदा! सुतारदरा ते पाषाण भुयारी मार्गासाठी लवकरच सल्लागार नियुक्त, महापालिकेचा मोठा प्लॅन

पुणे: पुण्यात ‘पाताल लोक’ निर्माण करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली असताना महापालिकेने कोथरूड-बाणेर-बालेवाडीचा भाग बोगद्याने जोडण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. पूर्वी प्रस्तावित असलेल्या प्रकल्पातून पत्रकारनगर ते पाषाण हा भाग वगळून आता केवळ कोथरूड सुतारदरा ते पाषाण हा बोगदा तयार केला जाणार आहे. त्यासाठी सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .शहरीकरणाचा वेग आणि खासगी वाहनांचीही संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहराची लोकसंख्या जेवढी आहे, तेवढीच वाहनांची संख्या आहे. पण त्या तुलनेत रस्त्यांची लांबी वाढत नसल्याने वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे. महापालिकेतर्फे विकास आराखड्यातील अर्धवट रस्ते किंवा एकमेकांना समांतर असणारे रस्ते करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. .पण त्याचीही गती संथ आहे. गेल्या २९ वर्षांपासून उच्च क्षमता द्रूतगती वर्तुळाकार मार्ग (एचसीएमटीआर) प्रलंबित आहे. हा प्रकल्प अस्तित्वात आणण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. तसेच यासोबत शहरातील भोसरी ते उंड्री, भूगाव ते राजाराम पूल आणि हिंगणे ते तळजाई हे तीन बोगदे केले जाणार आहेत..विरोधामुळे मार्गात बदलपुणे महापालिकेच्या विकास आराखड्यात कोथरूड, सेनापती बापट रस्ता, आनंद ऋषिजी चौक येथील कोंडी कमी करण्यासाठी सुतारदरा ते पाषाण पंचवटी आणि पत्रकार नगर ते पंचवटी असा बोगदा प्रस्तावित केला आहे. दीड वर्षापूर्वी पथ विभागाने या प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी अहवाल तयार केला होता. त्यावेळी पंचवटी येथे अनेक झाडे तोडावी लागणार आहेत. तसेच रस्ता मोठा करण्यासाठी डोंगराचा मोठा भाग फोडावा लागणार होता. त्यामुळे पंचवटी येथील बोगद्याचा मार्ग बदलला आहे. त्याऐवजी आता लोयोला स्कूलच्या जवळ बोगदा आणला जाईल. तेथून २०५ नियमानुसार नवीन रस्ता प्रस्तावित करून तो पाषाण रस्त्याला जोडला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे पाषाण ते पत्रकारनगर सेनापती बापट रस्ता हा बोगदा प्रस्तावित आहे. पण याठिकाणी टेकडीवर वृक्षांची संख्या मोठी असून, डोंगर फोडावा लागेल. याच भागातून एचसीएमटीआर प्रस्तावित असल्याने हा बोगदा या प्रकल्पातून वगळला आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.‘‘कोथरूड-पाषाण बोगद्याचा डीपीआर तयार करण्यासाठी पुढील एका महिन्यात सल्लागार नियुक्त केला जाणार आहे. त्यानंतर पुढील तीन महिन्यांत डीपीआर तयार होऊन जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात अहवाल महापालिकेला सादर होईल.’’- दिनकर गोजारे, मुख्य अभियंता, प्रकल्प विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.